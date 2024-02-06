ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"
Телеканал ТНТ пока не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее представитель ТНТ сообщил РИА Новости о том, что американского журналиста Такера Карлсона, прибывшего в Москву, пригласили прийти на шоу Павла Воли.
"Пока нет", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получало ли ТНТ ответ от Карлсона.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.