https://ria.ru/20240206/tnt-1925666355.html

ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"

ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли" - РИА Новости, 06.02.2024

ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"

Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:20

2024-02-06T13:20

2024-02-06T13:20

политика

тнт (телеканал)

россия

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Ранее представитель ТНТ сообщил РИА Новости о том, что американского журналиста Такера Карлсона, прибывшего в Москву, пригласили прийти на шоу Павла Воли. "Пока нет", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получало ли ТНТ ответ от Карлсона. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html

https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, тнт (телеканал), россия, сша, такер карлсон