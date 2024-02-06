Рейтинг@Mail.ru
ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли" - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/tnt-1925666355.html
ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"
ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли" - РИА Новости, 06.02.2024
ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"
Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:20
2024-02-06T13:20
политика
тнт (телеканал)
россия
сша
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Ранее представитель ТНТ сообщил РИА Новости о том, что американского журналиста Такера Карлсона, прибывшего в Москву, пригласили прийти на шоу Павла Воли. "Пока нет", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получало ли ТНТ ответ от Карлсона. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240206/karlson-1925657942.html
https://ria.ru/20240206/karlson-1925659679.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8da3e138f407b64ec7ba5c8161e9b30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тнт (телеканал), россия, сша, такер карлсон
Политика, ТНТ (телеканал), Россия, США, Такер Карлсон
ТНТ не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"

Телеканал ТНТ пока не получил ответ от Такера Карлсона об участии в "Шоу Воли"

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телекомпания ТНТ до сих пор не получила ответ от американского журналиста Такера Карлсона на приглашение поучаствовать в "Шоу Воли", сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее представитель ТНТ сообщил РИА Новости о том, что американского журналиста Такера Карлсона, прибывшего в Москву, пригласили прийти на шоу Павла Воли.
"Пока нет", - ответили в пресс-службе на вопрос о том, получало ли ТНТ ответ от Карлсона.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В ЕС заговорили о панике из-за возможной встречи Такера Карлсона и Путина
12:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Кремль ответил на сообщения о возможном интервью Такера Карлсона с Путиным
12:58
 
ПолитикаТНТ (телеканал)РоссияСШАТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала