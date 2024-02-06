https://ria.ru/20240206/terakt-1925708695.html

При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции

При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции - РИА Новости, 06.02.2024

При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции

Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:14

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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah. Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. После инцидента все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C. "Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", - сообщила газета. По ее данным, угроза жизни троих раненных полицейских отсутствует. Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия - фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.

https://ria.ru/20240206/zaderzhanie-1925699523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул