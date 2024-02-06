При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции
Sabah: раненная при теракте в стамбульском суде гражданка Турции умерла
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah.
Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. После инцидента все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.
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"Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", - сообщила газета.
По ее данным, угроза жизни троих раненных полицейских отсутствует.
Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия - фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.