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При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции - РИА Новости, 06.02.2024
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15:10 06.02.2024 (обновлено: 15:14 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/terakt-1925708695.html
При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции
При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции - РИА Новости, 06.02.2024
При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции
Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:10
2024-02-06T15:14
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СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah. Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. После инцидента все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C. "Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", - сообщила газета. По ее данным, угроза жизни троих раненных полицейских отсутствует. Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия - фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.
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в мире, турция, стамбул
В мире, Турция, Стамбул
При теракте в стамбульском суде погибла гражданка Турции

Sabah: раненная при теракте в стамбульском суде гражданка Турции умерла

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев - РИА Новости. Раненая при теракте в стамбульском суде гражданка Турции скончалась, сообщила во вторник газета Sabah.
Днем во вторник мужчина и женщина обстреляли пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян в Стамбуле, в результате перестрелки они были ликвидированы. После инцидента все входы и выходы из суда были перекрыты, в районе усилено присутствие полиции. В результате происшествия, названного главой МВД Турции попыткой теракта, пострадали шесть человек, в том числе трое полицейских. Глава МВД Али Ерликая заявил, что нападавшие являются членами признанной в Турции террористической партии DHKP-C.
«
"Госпитализированная после нападения Дилфираз К. скончалась, несмотря на все усилия врачей. Пуля попала ей в спину", - сообщила газета.
По ее данным, угроза жизни троих раненных полицейских отсутствует.
Организация DHKP-C (Революционная народно-освободительная партия - фронт) является организатором серии крупных терактов в Турции, ее деятельность в Турции запрещена.
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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