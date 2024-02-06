https://ria.ru/20240206/terakt-1925577614.html
Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы
Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы - РИА Новости, 06.02.2024
Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы
Двадцать лет назад, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник совершил теракт, приведя взрывное устройство в действие, в вагоне поезда на перегоне между станциями РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:46
2024-02-06T00:46
2024-02-06T00:46
москва
россия
малокарачаевский район
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский городской суд
московский метрополитен
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двадцать лет назад, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник совершил теракт, приведя взрывное устройство в действие, в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, тогда в результате трагедии погибли 42 человека, еще 250 человек пострадали. Утром, в 8.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали. Взрыв был такой силы, что взрывная волна достигла головы первого вагона, помяла дверь в кабину машиниста и выбила одно из лобовых стекол в кабине. Машинист Владимир Горелов применил экстренное торможение, а также сообщил диспетчеру о внештатной ситуации и попросил обесточить контактный рельс. Также Горелов открыл все двери состава и сообщил по громкой связи пассажирам, чтобы они следовали из тоннеля в сторону станций "Автозаводская" и "Павелецкая". После этого он принял участие в спасении пассажиров. В одном из вагонов ехал офицер МЧС Сергей Кавунов, который организовал эвакуацию пассажиров в сторону "Автозаводской" и пресек малейшие проявления паники. Очевидцы сообщали, что, несмотря на сильное задымление в тоннеле, эвакуация проходила достаточно организованно и без паники. Первую помощь пострадавшим оказывали пассажиры поезда, которые не потеряли самообладания и четко среагировали на создавшуюся ситуацию и на ту рекомендацию, которую машинист поезда передал по системе "пассажир-машинист". 9 февраля 2004 года был объявлен в Москве днем траура в память о погибших в результате теракта в метро. Указом президента России управлявший поездом машинист Владимир Горелов был награжден орденом Мужества. Награды также получили участники спасательной операции в метро. Полковнику Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Москвы Сергею Кавунову был вручен орден Мужества. Медалями и нагрудными знаками МЧС были награждены другие спасатели, а также москвичи, оказавшиеся на месте теракта в метро, которые оказывали помощь пострадавшим и помогали эвакуировать их наверх. Год спустя после совершения теракта в вестибюле станции "Автозаводская" московского метро установили мраморную доску с именами погибших. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям 205 ("терроризм") и 105 ("убийство") Уголовного кодекса РФ. Дело расследовала ФСБ. В ноябре 2006 года в Московском городском суде начался процесс над обвиняемыми в подготовке этого теракта. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник Минюста Мурат Шаваев и жители Карачаево-Черкесии Максим Панарьин и Тамбий Хубиев. По данным следствия, террористы Панарьин и Хубиев, приехав в Москву, изготовили бомбу. Детонаторы и взрывчатку им передал Шаваев. Суммарная масса замаскированного взрывного устройства, в котором также присутствовали поражающие элементы, составила 19 килограммов. Бомбу засунули в рюкзак, а затем передали смертнику — жителю Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии Анзору Ижаеву, который вместе Хубиевым проходил диверсионную подготовку в лагере террориста Абу-Умара. Утром 6 февраля 2004 года с рюкзаком за спиной Ижаев вошел на станцию метро "Кантемировская" и на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой" привёл бомбу в действие. В феврале 2007 года Мосгорсуд признал Максима Панарьина, Тамбия Хубиева и Мурата Шаваева виновными в причастности к совершению теракта на станции метро "Автозаводская", а также теракта у станции "Рижская" 31 августа 2004 года. Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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москва, россия, малокарачаевский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский городской суд, московский метрополитен
Москва, Россия, Малокарачаевский район, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский городской суд, Московский метрополитен
Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы
Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двадцать лет назад, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник совершил теракт, приведя взрывное устройство в действие, в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, тогда в результате трагедии погибли 42 человека, еще 250 человек пострадали.
Утром, в 8.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали.
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Взрыв был такой силы, что взрывная волна достигла головы первого вагона, помяла дверь в кабину машиниста и выбила одно из лобовых стекол в кабине. Машинист Владимир Горелов применил экстренное торможение, а также сообщил диспетчеру о внештатной ситуации и попросил обесточить контактный рельс. Также Горелов открыл все двери состава и сообщил по громкой связи пассажирам, чтобы они следовали из тоннеля в сторону станций "Автозаводская" и "Павелецкая". После этого он принял участие в спасении пассажиров.
В одном из вагонов ехал офицер МЧС
Сергей Кавунов, который организовал эвакуацию пассажиров в сторону "Автозаводской" и пресек малейшие проявления паники. Очевидцы сообщали, что, несмотря на сильное задымление в тоннеле, эвакуация проходила достаточно организованно и без паники.
Первую помощь пострадавшим оказывали пассажиры поезда, которые не потеряли самообладания и четко среагировали на создавшуюся ситуацию и на ту рекомендацию, которую машинист поезда передал по системе "пассажир-машинист".
9 февраля 2004 года был объявлен в Москве днем траура в память о погибших в результате теракта в метро.
Указом президента России
управлявший поездом машинист Владимир Горелов был награжден орденом Мужества.
Награды также получили участники спасательной операции в метро. Полковнику Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Москвы Сергею Кавунову был вручен орден Мужества. Медалями и нагрудными знаками МЧС были награждены другие спасатели, а также москвичи, оказавшиеся на месте теракта в метро, которые оказывали помощь пострадавшим и помогали эвакуировать их наверх.
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Год спустя после совершения теракта в вестибюле станции "Автозаводская" московского метро установили мраморную доску с именами погибших.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям 205 ("терроризм") и 105 ("убийство") Уголовного кодекса РФ. Дело расследовала ФСБ
.
В ноябре 2006 года в Московском городском суде
начался процесс над обвиняемыми в подготовке этого теракта. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник Минюста Мурат Шаваев и жители Карачаево-Черкесии Максим Панарьин и Тамбий Хубиев.
По данным следствия, террористы Панарьин и Хубиев, приехав в Москву, изготовили бомбу. Детонаторы и взрывчатку им передал Шаваев. Суммарная масса замаскированного взрывного устройства, в котором также присутствовали поражающие элементы, составила 19 килограммов. Бомбу засунули в рюкзак, а затем передали смертнику — жителю Малокарачаевского района
Карачаево-Черкесии Анзору Ижаеву, который вместе Хубиевым проходил диверсионную подготовку в лагере террориста Абу-Умара. Утром 6 февраля 2004 года с рюкзаком за спиной Ижаев вошел на станцию метро "Кантемировская" и на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой" привёл бомбу в действие.
В феврале 2007 года Мосгорсуд признал Максима Панарьина, Тамбия Хубиева и Мурата Шаваева виновными в причастности к совершению теракта на станции метро "Автозаводская", а также теракта у станции "Рижская" 31 августа 2004 года. Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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