https://ria.ru/20240206/terakt-1925577614.html

Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы

Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы - РИА Новости, 06.02.2024

Исполнилось 20 лет со дня теракта на станции "Автозаводская" метро Москвы

Двадцать лет назад, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник совершил теракт, приведя взрывное устройство в действие, в вагоне поезда на перегоне между станциями РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:46

2024-02-06T00:46

2024-02-06T00:46

москва

россия

малокарачаевский район

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский городской суд

московский метрополитен

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двадцать лет назад, 6 февраля 2004 года, террорист-смертник совершил теракт, приведя взрывное устройство в действие, в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, тогда в результате трагедии погибли 42 человека, еще 250 человек пострадали. Утром, в 8.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали. Взрыв был такой силы, что взрывная волна достигла головы первого вагона, помяла дверь в кабину машиниста и выбила одно из лобовых стекол в кабине. Машинист Владимир Горелов применил экстренное торможение, а также сообщил диспетчеру о внештатной ситуации и попросил обесточить контактный рельс. Также Горелов открыл все двери состава и сообщил по громкой связи пассажирам, чтобы они следовали из тоннеля в сторону станций "Автозаводская" и "Павелецкая". После этого он принял участие в спасении пассажиров. В одном из вагонов ехал офицер МЧС Сергей Кавунов, который организовал эвакуацию пассажиров в сторону "Автозаводской" и пресек малейшие проявления паники. Очевидцы сообщали, что, несмотря на сильное задымление в тоннеле, эвакуация проходила достаточно организованно и без паники. Первую помощь пострадавшим оказывали пассажиры поезда, которые не потеряли самообладания и четко среагировали на создавшуюся ситуацию и на ту рекомендацию, которую машинист поезда передал по системе "пассажир-машинист". 9 февраля 2004 года был объявлен в Москве днем траура в память о погибших в результате теракта в метро. Указом президента России управлявший поездом машинист Владимир Горелов был награжден орденом Мужества. Награды также получили участники спасательной операции в метро. Полковнику Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Москвы Сергею Кавунову был вручен орден Мужества. Медалями и нагрудными знаками МЧС были награждены другие спасатели, а также москвичи, оказавшиеся на месте теракта в метро, которые оказывали помощь пострадавшим и помогали эвакуировать их наверх. Год спустя после совершения теракта в вестибюле станции "Автозаводская" московского метро установили мраморную доску с именами погибших. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям 205 ("терроризм") и 105 ("убийство") Уголовного кодекса РФ. Дело расследовала ФСБ. В ноябре 2006 года в Московском городском суде начался процесс над обвиняемыми в подготовке этого теракта. На скамье подсудимых оказались бывший сотрудник Минюста Мурат Шаваев и жители Карачаево-Черкесии Максим Панарьин и Тамбий Хубиев. По данным следствия, террористы Панарьин и Хубиев, приехав в Москву, изготовили бомбу. Детонаторы и взрывчатку им передал Шаваев. Суммарная масса замаскированного взрывного устройства, в котором также присутствовали поражающие элементы, составила 19 килограммов. Бомбу засунули в рюкзак, а затем передали смертнику — жителю Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии Анзору Ижаеву, который вместе Хубиевым проходил диверсионную подготовку в лагере террориста Абу-Умара. Утром 6 февраля 2004 года с рюкзаком за спиной Ижаев вошел на станцию метро "Кантемировская" и на перегоне между "Автозаводской" и "Павелецкой" привёл бомбу в действие. В феврале 2007 года Мосгорсуд признал Максима Панарьина, Тамбия Хубиева и Мурата Шаваева виновными в причастности к совершению теракта на станции метро "Автозаводская", а также теракта у станции "Рижская" 31 августа 2004 года. Все они были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

https://ria.ru/20230903/pamyat-1893929189.html

https://ria.ru/20240103/iran-1919627119.html

https://ria.ru/20240115/terrorizm-1921351614.html

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малокарачаевский район

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москва, россия, малокарачаевский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский городской суд, московский метрополитен