https://ria.ru/20240206/teplovoz-1925613910.html

Дегтярев: по Тихоокеанской железной дороге отправлен тестовый тепловоз

Дегтярев: по Тихоокеанской железной дороге отправлен тестовый тепловоз - РИА Новости, 06.02.2024

Дегтярев: по Тихоокеанской железной дороге отправлен тестовый тепловоз

По строящейся первой частной в России Тихоокеанской железной дороге, проходящей по территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, отправлен в тестовый РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:24

2024-02-06T10:24

2024-02-06T10:24

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. По строящейся первой частной в России Тихоокеанской железной дороге, проходящей по территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, отправлен в тестовый проезд тепловоз с двумя вагонами, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в телеграм-канале. "Строители Тихоокеанской железной дороги отправили тепловоз с вагонами в тестовый проезд от 60-го километра со стороны побережья Охотского моря до 125-го километра ТЖД. Апробация дороги идет и со стороны Эльгинского угольного месторождения. Итого, с обеих сторон готово 350 километров железной дороги", - написал Дегтярев, разместив соответствующее видео. Глава региона с самого начала ведет "видеолетопись" строительства этого уникального объекта. В декабре прошлого года он сообщал, что на первом грузовом причале морского порта Эльга в Охотском море уже идёт монтаж судопогрузочной системы. Также он показал в видео возводимый для Тихоокеанской железной дороги мост. Новая конструкция будет помогать преодолевать реку Малый Тыркан. В конце января губернатор сообщал на расширенном заседании правительства края, что один причал порта уже готов, и в этом году ожидается тестовый прием первого океанского балкера. В Telegram-канале Эльгинского угольного проекта сообщалось, что добыча и переработка угля на месторождении достигнет 50 миллионов тонн в год. Провозная способность Тихоокеанской железной дороги, которая связывает Эльгинское угольное месторождение с портом "Эльга", увеличится с 30 до 50 миллионов тонн угля в год, и перевалочные мощности собственного порта вырастут также с 30 до 50 миллионов тонн в год. Такое интенсивное развитие требует колоссальных ресурсов и мощностей, в связи с этим было принято решение о продаже сибирских активов. Акционеры компании ООО "УК "ЭЛСИ" приняли решение о продаже предприятий сибирского дивизиона инвестору ООО "Башкирский промышленный холдинг", чтобы сосредоточить все ресурсы на развитии Эльгинского угольного комплекса. Такая реструктуризация позволит компании сконцентрироваться на развитии ЭУК и, в частности, собственных логистических мощностей. Тихоокеанская железная дорога - первая частная железная дорога в современной России. Железнодорожная линия необщего пользования пройдет от Эльгинского каменноугольного месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае на северо-западном берегу Удской губы Охотского моря в регионе (на мысе Манорский Тугуро-Чумиканского района). Дорога - продолжение железной дороги Улак - Эльга. Протяженность ТЖД с учетом разъездов и станций - 626 километров. Строительство началось в 2022 году. По первоначальному плану, который инициатор проекта УК "ЭЛСИ" представила в Минтранс России, строительство должно было вестись с 2023 по 2027 год, а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028-й. Но компания планирует запустить железнодорожную ветку и новый порт к концу 2024 года. Стоимость дороги первоначально оценивалась в более чем 97 миллиардов рублей, сегодня - в порядка 146 миллиардов. Срок окупаемости - 7 лет.

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хабаровский край

тугуро-чумиканский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил дегтярев, хабаровский край, тугуро-чумиканский район