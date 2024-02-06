https://ria.ru/20240206/svo-1925672418.html
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты - РИА Новости, 06.02.2024
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты
Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:32
2024-02-06T13:32
2024-02-06T13:32
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры, медицинские препараты и продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Подразделению отдельной бригады специального назначения войсковой части, которая дислоцируется в городе Прохладный, передали автомобиль "Газель" высокой проходимости. Его безвозмездно предоставила "Северо-Кавказская военизированная служба" в рамках реализации благотворительного проекта "Все для Победы!", - говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащим передали несколько квадрокоптеров, медицинские изделия, бензогенераторы и инструменты для ремонта автомобилей, а также продукты быстрого питания и теплые вещи. "Часть этой помощи была закуплена на собранные средства от неравнодушных граждан и организаций через благотворительный фонд "Все для Победы!", - отметили в отделении ОНФ.
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прохладный, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Прохладный, Общероссийский народный фронт
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты
Жители КБР отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты в зону СВО
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры, медицинские препараты и продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"Подразделению отдельной бригады специального назначения войсковой части, которая дислоцируется в городе Прохладный, передали автомобиль "Газель" высокой проходимости. Его безвозмездно предоставила "Северо-Кавказская военизированная служба" в рамках реализации благотворительного проекта "Все для Победы!", - говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащим передали несколько квадрокоптеров, медицинские изделия, бензогенераторы и инструменты для ремонта автомобилей, а также продукты быстрого питания и теплые вещи.
"Часть этой помощи была закуплена на собранные средства от неравнодушных граждан и организаций через благотворительный фонд "Все для Победы!", - отметили в отделении ОНФ.
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы