Рейтинг@Mail.ru
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:32 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/svo-1925672418.html
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты - РИА Новости, 06.02.2024
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты
Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:32
2024-02-06T13:32
надежные люди
прохладный
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925658104_0:417:2900:2048_1920x0_80_0_0_d84d476d1b26bd9ed23837df9784e2a0.jpg
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры, медицинские препараты и продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Подразделению отдельной бригады специального назначения войсковой части, которая дислоцируется в городе Прохладный, передали автомобиль "Газель" высокой проходимости. Его безвозмездно предоставила "Северо-Кавказская военизированная служба" в рамках реализации благотворительного проекта "Все для Победы!", - говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащим передали несколько квадрокоптеров, медицинские изделия, бензогенераторы и инструменты для ремонта автомобилей, а также продукты быстрого питания и теплые вещи. "Часть этой помощи была закуплена на собранные средства от неравнодушных граждан и организаций через благотворительный фонд "Все для Победы!", - отметили в отделении ОНФ.
https://ria.ru/20240206/altay-1925629214.html
прохладный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925658104_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3098b4008ee59f69528149ced8d1cb78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прохладный, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Прохладный, Общероссийский народный фронт
Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты

Жители КБР отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты в зону СВО

© Фото : Пресс-служба регионального отделения ОНФАвтомобиль, отправленный бойцам из в зону СВО из КБР
Автомобиль, отправленный бойцам из в зону СВО из КБР - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Пресс-служба регионального отделения ОНФ
Автомобиль, отправленный бойцам из в зону СВО из КБР
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры, медицинские препараты и продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.
"Подразделению отдельной бригады специального назначения войсковой части, которая дислоцируется в городе Прохладный, передали автомобиль "Газель" высокой проходимости. Его безвозмездно предоставила "Северо-Кавказская военизированная служба" в рамках реализации благотворительного проекта "Все для Победы!", - говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащим передали несколько квадрокоптеров, медицинские изделия, бензогенераторы и инструменты для ремонта автомобилей, а также продукты быстрого питания и теплые вещи.
"Часть этой помощи была закуплена на собранные средства от неравнодушных граждан и организаций через благотворительный фонд "Все для Победы!", - отметили в отделении ОНФ.
Члены ТОС Западный города Барнаула
Жители Алтая отправили на СВО газовые баллоны, носилки, защитные костюмы
11:20
 
Надежные людиПрохладныйОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала