https://ria.ru/20240206/svo-1925672418.html

Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты

Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты - РИА Новости, 06.02.2024

Из КБР в зону СВО отправили автомобиль, квадрокоптеры и медпрепараты

Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:32

2024-02-06T13:32

2024-02-06T13:32

надежные люди

прохладный

общероссийский народный фронт

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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии с помощью представителей отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили бойцам из республики в зону СВО автомобиль, квадрокоптеры, медицинские препараты и продукты, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ. "Подразделению отдельной бригады специального назначения войсковой части, которая дислоцируется в городе Прохладный, передали автомобиль "Газель" высокой проходимости. Его безвозмездно предоставила "Северо-Кавказская военизированная служба" в рамках реализации благотворительного проекта "Все для Победы!", - говорится в сообщении. Кроме того, военнослужащим передали несколько квадрокоптеров, медицинские изделия, бензогенераторы и инструменты для ремонта автомобилей, а также продукты быстрого питания и теплые вещи. "Часть этой помощи была закуплена на собранные средства от неравнодушных граждан и организаций через благотворительный фонд "Все для Победы!", - отметили в отделении ОНФ.

https://ria.ru/20240206/altay-1925629214.html

прохладный

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прохладный, общероссийский народный фронт