https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html

Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей

Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 06.02.2024

Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей

Юридическому лицу за организацию свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:46

2024-02-06T12:46

2024-02-06T12:46

омская область

денис буцаев

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Юридическому лицу за организацию свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство выясняет, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени. Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом "Об охране окружающей среды". Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам. "Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо", - добавил Буцаев.

https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свалка куриных яиц в Омской области В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц. 2024-02-06T12:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, денис буцаев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия