https://ria.ru/20240206/svalka-1925656727.html
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 06.02.2024
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей
Юридическому лицу за организацию свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:46
2024-02-06T12:46
2024-02-06T12:46
омская область
денис буцаев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925619765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f21d9e755be792f2e3455040a521b6d.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Юридическому лицу за организацию свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство выясняет, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени. Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом "Об охране окружающей среды". Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам. "Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо", - добавил Буцаев.
https://ria.ru/20240123/gruz-1922944858.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925619765_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_119108dc0dda3855a0196064fdd7cde1.jpg
Свалка куриных яиц в Омской области
В Омской области нашли огромную свалку куриных яиц.
2024-02-06T12:46
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, денис буцаев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Омская область, Денис Буцаев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей
РЭО: виновнику свалки из куриных яиц под Омском грозит штраф до 400 тысяч рублей
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Юридическому лицу за организацию свалки куриных яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей, физическому лицу – до 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее в Россельхознадзоре
сообщили, что ведомство выясняет, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени.
Глава РЭО Денис Буцаев
напомнил, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом "Об охране окружающей среды".
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам.
"Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо", - добавил Буцаев.
На границе ДНР и Ростовской области груз с гумпомощью нашли на свалке