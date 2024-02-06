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В Госдуме отреагировали на слова Сунака о защите Британии от России - РИА Новости, 06.02.2024
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15:05 06.02.2024 (обновлено: 15:20 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sunak-1925706692.html
В Госдуме отреагировали на слова Сунака о защите Британии от России
В Госдуме отреагировали на слова Сунака о защите Британии от России - РИА Новости, 06.02.2024
В Госдуме отреагировали на слова Сунака о защите Британии от России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о готовности отразить... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:05
2024-02-06T15:20
россия
индия
риши сунак
нато
госдума рф
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о готовности отразить гипотетическое нападение России, привычкой валить с больной головы на здоровую.Ранее Сунак в интервью телеканалу Talk TV заявил, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону. Отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону, Сунак заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность. "Как всегда Риши Сунак все перепутал и валит с больной головы на здоровую. Россия ни на кого не собирается нападать, но и себя в обиду не даст. Пусть помнят", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, именно Британия напала на Россию в Крымской войне, "угробив десятки тысяч своих солдат и генералов", которые до сих пор лежат в крымской земле, и организовала интервенцию на молодую Советскую Россию, "поставляла вооружение, боеприпасы и "мундир английский" самопровозглашенному правителю (Александру Колчаку – ред.)". "Это Британия вместе с другими странами НАТО поставляет ракеты, танки, вооружение преступному киевскому режиму, направляет своих инструкторов и наемников. Это Британия колонизировала Индию и расстреливала из пушек борцов за независимость сипаев - предков Сунака, которые, наверное, проклинают его за такой цинизм", - подчеркнул Ивлев. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240206/nevezhestvo-1925638218.html
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россия, индия, риши сунак, нато, госдума рф, леонид ивлев, александр колчак
Россия, Индия, Риши Сунак, НАТО, Госдума РФ, Леонид Ивлев, Александр Колчак
В Госдуме отреагировали на слова Сунака о защите Британии от России

Депутат Ивлев о словах Сунака: это привычка валить с больной головы на здоровую

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о готовности отразить гипотетическое нападение России, привычкой валить с больной головы на здоровую.
Ранее Сунак в интервью телеканалу Talk TV заявил, что его страна является второй в НАТО по расходам на оборону. Отвечая на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону, Сунак заявил, что Лондон готов обеспечить свою безопасность.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В ГД назвали слова Сунака о нападении России агрессивным невежеством
11:51
«
"Как всегда Риши Сунак все перепутал и валит с больной головы на здоровую. Россия ни на кого не собирается нападать, но и себя в обиду не даст. Пусть помнят", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, именно Британия напала на Россию в Крымской войне, "угробив десятки тысяч своих солдат и генералов", которые до сих пор лежат в крымской земле, и организовала интервенцию на молодую Советскую Россию, "поставляла вооружение, боеприпасы и "мундир английский" самопровозглашенному правителю (Александру Колчаку – ред.)".
«
"Это Британия вместе с другими странами НАТО поставляет ракеты, танки, вооружение преступному киевскому режиму, направляет своих инструкторов и наемников. Это Британия колонизировала Индию и расстреливала из пушек борцов за независимость сипаев - предков Сунака, которые, наверное, проклинают его за такой цинизм", - подчеркнул Ивлев.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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