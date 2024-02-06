Рейтинг@Mail.ru
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 06.02.2024 (обновлено: 11:17 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sunak-1925588523.html
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 06.02.2024
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России
Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:08
2024-02-06T11:17
в мире
россия
великобритания
риши сунак
нато
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph."Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон защититься, если Москва "направит свои орудия" на Британию.По его словам, королевство наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной, при этом он упомянул о создаваемой хуситами угрозе судоходству в Красном море.Как сообщало издание Politico, глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.При этом в начале февраля комитет обороны при правительстве Великобритании опубликовал доклад, в котором говорится, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
https://ria.ru/20240131/zapad-1924563555.html
https://ria.ru/20240125/germaniya-1923429060.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ba1bbb46ed905f165ee20b48bf1eb346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, риши сунак, нато, сергей нарышкин
В мире, Россия, Великобритания, Риши Сунак, НАТО, Сергей Нарышкин
Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России

Премьер Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph.
"Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон защититься, если Москва "направит свои орудия" на Британию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Захарова призвала Запад не приписывать России фантазии о войне с НАТО
31 января, 13:20
По его словам, королевство наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной, при этом он упомянул о создаваемой хуситами угрозе судоходству в Красном море.
Как сообщало издание Politico, глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.
При этом в начале февраля комитет обороны при правительстве Великобритании опубликовал доклад, в котором говорится, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
Сотрудники бундесвера - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России
25 января, 14:45
 
В миреРоссияВеликобританияРиши СунакНАТОСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала