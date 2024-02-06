https://ria.ru/20240206/sunak-1925588523.html

Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России

Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 06.02.2024

Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России

Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:08

2024-02-06T05:08

2024-02-06T11:17

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph."Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон защититься, если Москва "направит свои орудия" на Британию.По его словам, королевство наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной, при этом он упомянул о создаваемой хуситами угрозе судоходству в Красном море.Как сообщало издание Politico, глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.При этом в начале февраля комитет обороны при правительстве Великобритании опубликовал доклад, в котором говорится, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.

https://ria.ru/20240131/zapad-1924563555.html

https://ria.ru/20240125/germaniya-1923429060.html

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в мире, россия, великобритания, риши сунак, нато, сергей нарышкин