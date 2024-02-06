Сунак сделал дерзкое заявление в адрес России
Премьер Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение со стороны России
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания готова отразить "нападение" со стороны России, с таким утверждением выступил премьер-министр Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph.
"Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, готов ли Лондон защититься, если Москва "направит свои орудия" на Британию.
По его словам, королевство наращивает инвестиции в оборону, так как ситуация в мире становится все менее безопасной, при этом он упомянул о создаваемой хуситами угрозе судоходству в Красном море.
Как сообщало издание Politico, глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.
При этом в начале февраля комитет обороны при правительстве Великобритании опубликовал доклад, в котором говорится, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал в интервью РИА Новости, что заявления про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.