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Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
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Нижегородская область
 
12:11 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html
Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году
Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году
Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:11
2024-02-06T12:11
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
красное сормово
нижегородский теплоход
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наш регион – один из лидеров отечественного судостроения. На сегодняшний день в Нижегородской области работает 13 судостроительных и судоремонтных предприятий, а также четыре конструкторских бюро. Компании специализируются на разработке и производстве самых разных судов - от плавучих причалов до скоростных на подводных крыльях. И эта продукция пользуется спросом. Компании обеспечены заказами на несколько лет вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что ключевые судоверфи региона, такие как завод "Красное Сормово", "Окская судоверфь", ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, ГЦКБ "Речфлота", "ССК", завод "Нижегородский теплоход" и "Сокольская судоверфь" используют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Инструменты нацпроекта позволяют предприятиям увеличивать количество и качество производимых судов без дополнительных затрат. Сейчас это особенно актуально, так как в стране активно возрождаются речные и морские перевозки и требуются самые разные суда. Так, среди спущенных в 2023 году судов - сухогрузы, суда на подводных крыльях, обстановочные суда, буксиры, краболовы и землесосы", - цитирует пресс-служба слова Черкасова. Масштабное строительство новых судов стало возможным благодаря федеральной госпрограмме "Развитие транспортной системы", которая предполагает строительство дноуглубительного, грузового и пассажирского флота и реализуется, в частности, с помощью Государственной транспортной лизинговой компании. ГТЛК предоставляет льготный лизинг для заказчиков судов и заключает контракты с производителями, благодаря чему у верфей есть средства для полного цикла строительства судов. В этом году на нижегородских верфях продолжается строительство также более 30 судов.
https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html
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нижегородская область, глеб никитин, красное сормово, нижегородский теплоход
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Красное Сормово, Нижегородский теплоход

Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Наш регион – один из лидеров отечественного судостроения. На сегодняшний день в Нижегородской области работает 13 судостроительных и судоремонтных предприятий, а также четыре конструкторских бюро. Компании специализируются на разработке и производстве самых разных судов - от плавучих причалов до скоростных на подводных крыльях. И эта продукция пользуется спросом. Компании обеспечены заказами на несколько лет вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что ключевые судоверфи региона, такие как завод "Красное Сормово", "Окская судоверфь", ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, ГЦКБ "Речфлота", "ССК", завод "Нижегородский теплоход" и "Сокольская судоверфь" используют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда".
"Инструменты нацпроекта позволяют предприятиям увеличивать количество и качество производимых судов без дополнительных затрат. Сейчас это особенно актуально, так как в стране активно возрождаются речные и морские перевозки и требуются самые разные суда. Так, среди спущенных в 2023 году судов - сухогрузы, суда на подводных крыльях, обстановочные суда, буксиры, краболовы и землесосы", - цитирует пресс-служба слова Черкасова.
Масштабное строительство новых судов стало возможным благодаря федеральной госпрограмме "Развитие транспортной системы", которая предполагает строительство дноуглубительного, грузового и пассажирского флота и реализуется, в частности, с помощью Государственной транспортной лизинговой компании. ГТЛК предоставляет льготный лизинг для заказчиков судов и заключает контракты с производителями, благодаря чему у верфей есть средства для полного цикла строительства судов. В этом году на нижегородских верфях продолжается строительство также более 30 судов.
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