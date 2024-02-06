https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html

Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году

Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024

Нижегородские судоверфи спустили на воду более 30 судов в 2023 году

Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:11

2024-02-06T12:11

2024-02-06T12:11

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

красное сормово

нижегородский теплоход

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Более 30 судов различного назначения спустили на воду нижегородские судоверфи в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "Наш регион – один из лидеров отечественного судостроения. На сегодняшний день в Нижегородской области работает 13 судостроительных и судоремонтных предприятий, а также четыре конструкторских бюро. Компании специализируются на разработке и производстве самых разных судов - от плавучих причалов до скоростных на подводных крыльях. И эта продукция пользуется спросом. Компании обеспечены заказами на несколько лет вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что ключевые судоверфи региона, такие как завод "Красное Сормово", "Окская судоверфь", ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, ГЦКБ "Речфлота", "ССК", завод "Нижегородский теплоход" и "Сокольская судоверфь" используют бережливые технологии в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Инструменты нацпроекта позволяют предприятиям увеличивать количество и качество производимых судов без дополнительных затрат. Сейчас это особенно актуально, так как в стране активно возрождаются речные и морские перевозки и требуются самые разные суда. Так, среди спущенных в 2023 году судов - сухогрузы, суда на подводных крыльях, обстановочные суда, буксиры, краболовы и землесосы", - цитирует пресс-служба слова Черкасова. Масштабное строительство новых судов стало возможным благодаря федеральной госпрограмме "Развитие транспортной системы", которая предполагает строительство дноуглубительного, грузового и пассажирского флота и реализуется, в частности, с помощью Государственной транспортной лизинговой компании. ГТЛК предоставляет льготный лизинг для заказчиков судов и заключает контракты с производителями, благодаря чему у верфей есть средства для полного цикла строительства судов. В этом году на нижегородских верфях продолжается строительство также более 30 судов.

https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html

https://ria.ru/20231209/terrorizm-1914812180.html

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нижегородская область, глеб никитин, красное сормово, нижегородский теплоход