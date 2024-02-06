https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html

В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ

В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ

По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:13

2024-02-06T15:13

2024-02-06T15:22

в мире

южный судан

абьей

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников. "Новые столкновения произошли в понедельник, когда вооруженные молодые люди из штата Вараб напали на полицейский участок и рынок в штате Западный Бахр-эль-Газаль", - приводит агентство слова исполняющего обязанности губернатора штата Бахр-эль-Газаль Аркенжело Аньяр Аньяра. Отмечается, что все недавние столкновения между группировками из южносуданских штатов Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерной провинции связаны со спорами из-за земли и природных ресурсов.

https://ria.ru/20240206/senegal-1925609336.html

южный судан

абьей

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в мире, южный судан, абьей