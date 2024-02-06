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В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
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15:13 06.02.2024 (обновлено: 15:22 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html
В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ
В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ
По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:13
2024-02-06T15:22
в мире
южный судан
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников. "Новые столкновения произошли в понедельник, когда вооруженные молодые люди из штата Вараб напали на полицейский участок и рынок в штате Западный Бахр-эль-Газаль", - приводит агентство слова исполняющего обязанности губернатора штата Бахр-эль-Газаль Аркенжело Аньяр Аньяра. Отмечается, что все недавние столкновения между группировками из южносуданских штатов Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерной провинции связаны со спорами из-за земли и природных ресурсов.
https://ria.ru/20240206/senegal-1925609336.html
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в мире, южный судан, абьей
В мире, Южный Судан, Абьей
В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ

Reuters: в Южном Судане 26 человек погибли в столкновениях между группировками

© AP Photo / Jason PatinkinПовстанцы в Южном Судане
Повстанцы в Южном Судане - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Jason Patinkin
Повстанцы в Южном Судане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных чиновников.
«
"Новые столкновения произошли в понедельник, когда вооруженные молодые люди из штата Вараб напали на полицейский участок и рынок в штате Западный Бахр-эль-Газаль", - приводит агентство слова исполняющего обязанности губернатора штата Бахр-эль-Газаль Аркенжело Аньяр Аньяра.
Отмечается, что все недавние столкновения между группировками из южносуданских штатов Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерной провинции связаны со спорами из-за земли и природных ресурсов.
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