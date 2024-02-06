https://ria.ru/20240206/sud-1925659152.html

Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда

Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 06.02.2024

Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда

Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:56

2024-02-06T12:56

2024-02-06T12:56

политика

россия

вячеслав лебедев

дмитрий песков

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента также планируются внутренние встречи и совещания, которые будут носить служебный характер.

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Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф