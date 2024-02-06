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Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 06.02.2024
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12:56 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sud-1925659152.html
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 06.02.2024
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:56
2024-02-06T12:56
политика
россия
вячеслав лебедев
дмитрий песков
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента также планируются внутренние встречи и совещания, которые будут носить служебный характер.
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политика, россия, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф
Политика, Россия, Вячеслав Лебедев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда

Песков: Путин обсудит с главой Верховного суда развитие судебной системы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у президента также планируются внутренние встречи и совещания, которые будут носить служебный характер.
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ПолитикаРоссияВячеслав ЛебедевДмитрий ПесковВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
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