https://ria.ru/20240206/sud-1925659152.html
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда - РИА Новости, 06.02.2024
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда
Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:56
2024-02-06T12:56
2024-02-06T12:56
политика
россия
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дмитрий песков
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у президента также планируются внутренние встречи и совещания, которые будут носить служебный характер.
https://ria.ru/20230814/nagrada-1889887974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, вячеслав лебедев, дмитрий песков, владимир путин, верховный суд рф
Политика, Россия, Вячеслав Лебедев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин во вторник встретится с председателем Верховного суда
Песков: Путин обсудит с главой Верховного суда развитие судебной системы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Кремле проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, обсудит развитие судебной системы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Среди открытых встреч президента в середине дня встреча с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Будут обсуждаться вопросы развития судебной системы и нынешнего состояния развития судебной системы в стране", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у президента также планируются внутренние встречи и совещания, которые будут носить служебный характер.
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