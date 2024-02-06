https://ria.ru/20240206/subsidii-1925589406.html

Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье

Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье - РИА Новости, 06.02.2024

Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье

Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:21

2024-02-06T05:21

2024-02-06T05:21

россия

жилье

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья, сообщили в Минобороны России. "Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой, а также военнослужащим, проходящим подготовку на военных полигонах", - сообщили в ведомстве. Как добавили в МО, документы вручили представители департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом ведомства и ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России в качестве дополнительной меры поддержки непосредственно на передовой, не дожидаясь возвращения военных из зоны СВО. Также специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями. В ведомстве подчеркнули, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.

https://ria.ru/20240127/nagrazhdenie-1923798327.html

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россия, жилье, безопасность