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Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье - РИА Новости, 06.02.2024
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05:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/subsidii-1925589406.html
Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье
Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье - РИА Новости, 06.02.2024
Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье
Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:21
2024-02-06T05:21
россия
жилье
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья, сообщили в Минобороны России. "Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой, а также военнослужащим, проходящим подготовку на военных полигонах", - сообщили в ведомстве. Как добавили в МО, документы вручили представители департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом ведомства и ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России в качестве дополнительной меры поддержки непосредственно на передовой, не дожидаясь возвращения военных из зоны СВО. Также специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями. В ведомстве подчеркнули, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.
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россия, жилье, безопасность
Россия, Жилье, Безопасность
Участникам СВО выдали документы о субсидиях на жилье

Участникам СВО на передовой и полигонах выдали документы о субсидиях на жилье

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Вооруженные силы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья, сообщили в Минобороны России.
«
"Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой, а также военнослужащим, проходящим подготовку на военных полигонах", - сообщили в ведомстве.
Как добавили в МО, документы вручили представители департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом ведомства и ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России в качестве дополнительной меры поддержки непосредственно на передовой, не дожидаясь возвращения военных из зоны СВО. Также специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.
В ведомстве подчеркнули, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.
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