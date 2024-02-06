https://ria.ru/20240206/su-34-1925587872.html

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ "умными" бомбами

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ "умными" бомбами - РИА Новости, 06.02.2024

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ "умными" бомбами

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T05:03

2024-02-06T05:03

2024-02-06T09:40

специальная военная операция на украине

россия

су-34

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск."Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена", - говорится в сообщении.Пилоты применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20240129/su-34-1924051425.html

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россия, су-34, безопасность