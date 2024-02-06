https://ria.ru/20240206/ssha-1925582839.html

"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины

"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2024

"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины

Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T02:38

2024-02-06T02:38

2024-02-06T02:38

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израиль

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Киев "радует" Москву.Телеведущая поинтересовалась у политика, когда Украина успела стать "такой провокационной для республиканцев темой"."(Причина. – ред.) Дональд Трамп — и сближение Трампа с Путиным. Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. Даже предложение (проголосовать за помощь Израилю без Украины. – ред.) спикера (палаты представителей Майка. – ред.) Джонсона — ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников…", - пожаловался он.По утверждению конгрессмена, "очень важно" уметь смотреть на вещи шире и "помочь это сделать американскому народу".Палата представителей США на этой неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине. При этом в воскресенье американский сенат представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева.Однако партийное руководство Республиканской партии в палате представителей, включая Джонсона, выступило против законопроекта, назвав его "провальным". Трамп также раскритиковал сенатский законопроект, охарактеризовав его как "катастрофу" и уловку демократов.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html

https://ria.ru/20240206/veto-1925582533.html

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израиль

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в мире, украина, израиль, сша, дональд трамп