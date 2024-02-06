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"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2024
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02:38 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ssha-1925582839.html
"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины
"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 06.02.2024
"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины
Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:38
2024-02-06T02:38
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Киев "радует" Москву.Телеведущая поинтересовалась у политика, когда Украина успела стать "такой провокационной для республиканцев темой"."(Причина. – ред.) Дональд Трамп — и сближение Трампа с Путиным. Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. Даже предложение (проголосовать за помощь Израилю без Украины. – ред.) спикера (палаты представителей Майка. – ред.) Джонсона — ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников…", - пожаловался он.По утверждению конгрессмена, "очень важно" уметь смотреть на вещи шире и "помочь это сделать американскому народу".Палата представителей США на этой неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине. При этом в воскресенье американский сенат представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева.Однако партийное руководство Республиканской партии в палате представителей, включая Джонсона, выступило против законопроекта, назвав его "провальным". Трамп также раскритиковал сенатский законопроект, охарактеризовав его как "катастрофу" и уловку демократов.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html
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в мире, украина, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Израиль, США, Дональд Трамп
"Путин торжествует": в США пришли в ярость из-за Украины

Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Киеву

© iStock.com / JULIA NIKHINSONЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© iStock.com / JULIA NIKHINSON
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Пат Райан раскритиковал в эфире MSNBC экс-президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии, заявив, что их нежелание спонсировать Киев "радует" Москву.
Телеведущая поинтересовалась у политика, когда Украина успела стать "такой провокационной для республиканцев темой".
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"(Причина. – ред.) Дональд Трамп — и сближение Трампа с Путиным. Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. Даже предложение (проголосовать за помощь Израилю без Украины. – ред.) спикера (палаты представителей Майка. – ред.) Джонсона — ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил — разделить нас, разделить наших демократических союзников…", - пожаловался он.
По утверждению конгрессмена, "очень важно" уметь смотреть на вещи шире и "помочь это сделать американскому народу".
Палата представителей США на этой неделе рассмотрит и проголосует по законопроекту о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине. При этом в воскресенье американский сенат представил законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева.
Однако партийное руководство Республиканской партии в палате представителей, включая Джонсона, выступило против законопроекта, назвав его "провальным". Трамп также раскритиковал сенатский законопроект, охарактеризовав его как "катастрофу" и уловку демократов.
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