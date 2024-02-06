https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР

Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР - РИА Новости, 06.02.2024

Небензя назвал цель ударов США по Ираку и САР

Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой Штатов подправить провальный имидж администрации Джо Байдена перед президентскими выборами, заявил на заседании... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:36

2024-02-06T00:36

2024-02-06T07:36

ирак

сша

сирия

василий небензя

джо байден

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Удары США по Ираку и Сирии являются попыткой Штатов подправить провальный имидж администрации Джо Байдена перед президентскими выборами, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Как отметил дипломат, крупнейшая с 2003 года американская воздушная операция на Ближнем Востоке, подаваемая как акт возмездия за атаку на незаконно расположенную в Сирии базу США, не имеет оправданий."Видим в этой попытке поиграть мускулами, прежде всего, стремление повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный имидж действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании", - заявил Небензя.Удары, отметил постпред, нацелены на дальнейшее разжигание конфликта. Их целями стали объекты и позиции сирийских военных на востоке страны, преимущественно в провинции Дэйр-эз-Зор, где продолжается упорная борьба с остатками запрещенной в России ИГ*."Практические без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", - подчеркнул он.Постпред призвал международное сообщество "безоговорочно осудить безрассудные действия Вашингтона и его союзников на Ближнем Востоке", нарушающие суверенитет Ирака и Сирии.В ночь на 3 февраля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку на военную базу американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила "вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств". Она назвала авиаудары по территории Ирака и Сирии полным пренебрежением США нормами международного права. Таким образом, по ее словам, Вашингтон пытается ввергнуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240205/ssha-1925574541.html

https://ria.ru/20240205/iran-1925505787.html

ирак

сша

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ирак, сша, сирия, василий небензя, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире