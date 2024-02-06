https://ria.ru/20240206/sroki-1925718141.html

На Украине сократили сроки подачи альтернативных законов о мобилизации

На Украине сократили сроки подачи альтернативных законов о мобилизации - РИА Новости, 06.02.2024

На Украине сократили сроки подачи альтернативных законов о мобилизации

Парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации, что позволит вынести его на рассмотрение в первом чтении уже на этой... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:34

2024-02-06T15:34

2024-02-06T15:49

в мире

украина

ирина геращенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Парламент Украины сократил сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации, что позволит вынести его на рассмотрение в первом чтении уже на этой неделе, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Ранее во вторник украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщила, что Рада в среду рассмотрит в первом чтении новый законопроект о мобилизации. "Парламент сократил сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации. За – 237 (депутатов – ред.). Хоть и технический момент, но по срокам важен. Это открывает возможность уже на этой неделе рассмотреть законопроект на комитете, вынести на первое чтение", - написал Железняк.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что согласно новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.

https://ria.ru/20240206/katastrofa-1925708545.html

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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины