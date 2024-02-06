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Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов - РИА Новости, 06.02.2024
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15:08 06.02.2024 (обновлено: 15:15 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/spiski-1925707785.html
Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов
Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов - РИА Новости, 06.02.2024
Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов
Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:08
2024-02-06T15:15
белоруссия
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москва
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МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой."Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", - приводит слова дипломата во вторник агентство Белта.Со ссылкой на его заявление отмечается, что Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов.Крутой отметил, что данная идея уже не один раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран. "У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - констатировал Крутой.
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html
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белоруссия, россия, москва
Белоруссия, Россия, Москва
Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов

Крутой: Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов

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МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщил посол республики в Москве Дмитрий Крутой.
«
"Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", - приводит слова дипломата во вторник агентство Белта.
Со ссылкой на его заявление отмечается, что Белоруссия и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов.
Крутой отметил, что данная идея уже не один раз обсуждалась на уровне министров внутренних дел двух стран. "У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - констатировал Крутой.
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