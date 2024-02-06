https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:08
2024-02-06T14:08
2024-02-06T14:46
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике украинских подразделений возле Торского и Серебрянки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки украинских солдат и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 112 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад авиационных средств поражения.В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и перехватили 30 дронов.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны
.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- гаубицу "Мста-Б";
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Бойцы группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины
возле Синьковки в Харьковской области
и населенного пункта Терны в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Краснолиманское направление
Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике украинских подразделений возле Торского и Серебрянки.
Потери противника составили:
- до 240 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки украинских солдат и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского
, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 195 военнослужащих;
- один танк;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- САУ "Гвоздика".
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Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Нестерянки и Пятихаток
в Запорожской области.
Потери противника составили:
- более 95 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- орудие Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 112 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад авиационных средств поражения.
В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и перехватили 30 дронов.
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