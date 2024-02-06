https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:08

2024-02-06T14:08

2024-02-06T14:46

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике украинских подразделений возле Торского и Серебрянки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки украинских солдат и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 112 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад авиационных средств поражения.В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и перехватили 30 дронов.

https://ria.ru/20240206/proval-1925676563.html

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https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240206/t-80bvm-1925591363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины