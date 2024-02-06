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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024
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14:08 06.02.2024 (обновлено: 14:46 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 06.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:08
2024-02-06T14:46
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике украинских подразделений возле Торского и Серебрянки.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки украинских солдат и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Запорожское направлениеБойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 112 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад авиационных средств поражения.В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и перехватили 30 дронов.
https://ria.ru/20240206/proval-1925676563.html
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вооруженные силы рф, безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стрельба по целям ВСУ из 152-миллиметровой самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Потери противника составили:
  • до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • два автомобиля.
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Краснолиманское направление

Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Также удалось нанести поражение живой силе и технике украинских подразделений возле Торского и Серебрянки.
Потери противника составили:
  • до 240 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
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10:26

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки украинских солдат и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского, Урожайного в ДНР и Приютного в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 195 военнослужащих;
  • один танк;
  • два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • САУ "Гвоздика".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 08:00

Запорожское направление

Бойцы российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • более 95 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • орудие Д-20;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Для победы над Россией Запад призвал на помощь дьявола
4 февраля, 08:00

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 112 районах. Среди прочего удалось уничтожить украинский склад авиационных средств поражения.
В свою очередь, средства ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и перехватили 30 дронов.
Танк Т-80 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Экипаж Т-80БВМ уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров
06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьСШАУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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