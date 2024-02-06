https://ria.ru/20240206/spacex-1925596175.html

SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС

SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС - РИА Новости, 06.02.2024

SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС

Американская компания SpaceX сообщила о переносе отстыковки корабля Crew Dragon с экипажем от Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:58

2024-02-06T07:58

2024-02-06T07:58

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американская компания SpaceX сообщила о переносе отстыковки корабля Crew Dragon с экипажем от Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий. На прошлых выходных SpaceX сообщила, что отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем снова перенесена на сутки, она была запланирована на 6 февраля. "Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник. Космический корабль и экипаж Ax-3 по-прежнему в порядке, а команды продолжат следить за погодными условиями на предмет следующей возможности для отстыковки", - говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в соцсети X. Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия. Миссия Ax–3 - третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.

https://ria.ru/20240119/falcon-1922232701.html

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html

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флорида, италия, швеция, spacex, наса