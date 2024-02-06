https://ria.ru/20240206/spacex-1925596175.html
SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС
SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС - РИА Новости, 06.02.2024
SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС
Американская компания SpaceX сообщила о переносе отстыковки корабля Crew Dragon с экипажем от Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:58
2024-02-06T07:58
2024-02-06T07:58
флорида
италия
швеция
spacex
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Американская компания SpaceX сообщила о переносе отстыковки корабля Crew Dragon с экипажем от Международной космической станции (МКС) на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий. На прошлых выходных SpaceX сообщила, что отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем снова перенесена на сутки, она была запланирована на 6 февраля. "Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник. Космический корабль и экипаж Ax-3 по-прежнему в порядке, а команды продолжат следить за погодными условиями на предмет следующей возможности для отстыковки", - говорится в заявлении, опубликованном на странице компании в соцсети X. Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия. Миссия Ax–3 - третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.
https://ria.ru/20240119/falcon-1922232701.html
https://ria.ru/20240129/kosmos-1924065014.html
флорида
италия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, италия, швеция, spacex, наса
Флорида, Италия, Швеция, SpaceX, НАСА
SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС
SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon от МКС из-за погодных условий