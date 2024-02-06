https://ria.ru/20240206/sous-1925592411.html

Сербская компания планирует производить в Подмосковье трюфельный соус

Сербская компания планирует производить в Подмосковье трюфельный соус - РИА Новости, 06.02.2024

Сербская компания планирует производить в Подмосковье трюфельный соус

Сербская компания Damar Tartufi, которая специализируется на производстве продуктов с содержанием трюфеля, намерена открыть производство трюфельного соуса в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:52

2024-02-06T06:52

2024-02-06T06:52

московская область (подмосковье)

экономика

сербия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сербская компания Damar Tartufi, которая специализируется на производстве продуктов с содержанием трюфеля, намерена открыть производство трюфельного соуса в Московской области, рассказал РИА Новости представитель предприятия. "Мы будем делать производство, которое будет базироваться где-то в Московской области. Основные ингридиенты будет поставлять Damar Tartufi. Мы будем делать доступные соусы", - заявили в компании на полях выставки "Продэкспо". Представитель фирмы добавил, что россияне смогут покупать соусы из сербских трюфелей в популярных торговых сетях вроде "Пятерочки" и "Магнита". "Будут оливки из Крыма, шампиньоны, выращенные на фермах в Московской области, трюфель из братской Сербии. Мы все это смешаем и дадим россиянам прекрасный трюфельный соус. Мы надеемся, что сможем это сделать в 2024 или 2025 году. Рабочее название будет "Славянский трюфель", почему нет", - подчеркнул он. По словам представителя сербской компании, интерес к трюфелю на российском рынке растёт. "Лет пять назад россияне имели понимание о трюфеле, что это некоторые конфеты... К тому же, есть закон, который запрещает ввозить итальянский трюфель. Я вас уверяю, балканский трюфель - абсолютно то же самое. За 5 лет рынок прошел серьезный путь, сейчас в каждом серьезном российском ресторане в меню минимум 3 блюда с содержанием трюфеля", - рассказал он.

https://realty.ria.ru/20230928/ovs-1899098816.html

московская область (подмосковье)

сербия

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московская область (подмосковье), экономика, сербия