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Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
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20:43 06.02.2024
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Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт
Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:43
2024-02-06T20:43
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
снегопад в москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего завтрашнего дня. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. В столичном дептрансе также попросили водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили. "Если вы за рулем, то соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон. За дорожной обстановкой в городе круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - добавили в сообщении.
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общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), снегопад в москве
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Снегопад в Москве
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт

Москвичам рекомендовали в среду пересесть на городской транспорт из-за снегопада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники коммунальной службы убирают снег на улице в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего завтрашнего дня. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт", - говорится в сообщении.
В столичном дептрансе также попросили водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили.
«
"Если вы за рулем, то соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон. За дорожной обстановкой в городе круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - добавили в сообщении.
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ОбществоМоскваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Снегопад в Москве
 
 
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