https://ria.ru/20240206/snegopad-1925802822.html

Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт

Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.02.2024

Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт

Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:43

2024-02-06T20:43

2024-02-06T20:43

общество

москва

центр организации дорожного движения (цодд)

снегопад в москве

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего завтрашнего дня. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. В столичном дептрансе также попросили водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили. "Если вы за рулем, то соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон. За дорожной обстановкой в городе круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), снегопад в москве