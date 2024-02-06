https://ria.ru/20240206/snegopad-1925802822.html
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт
Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:43
2024-02-06T20:43
2024-02-06T20:43
общество
москва
центр организации дорожного движения (цодд)
снегопад в москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется пересесть на городской транспорт из-за прогнозируемого в среду снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Синоптики прогнозируют снегопад в течение всего завтрашнего дня. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт", - говорится в сообщении. В столичном дептрансе также попросили водителей большегрузов планировать поездки с учетом прогноза погоды и не перегружать свои автомобили. "Если вы за рулем, то соблюдайте дистанцию и скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон. За дорожной обстановкой в городе круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр организации дорожного движения (цодд), снегопад в москве
Общество, Москва, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Снегопад в Москве
Московским водителям порекомендовали пересесть на городской транспорт
Москвичам рекомендовали в среду пересесть на городской транспорт из-за снегопада