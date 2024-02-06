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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.02.2024
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Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности
Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.02.2024
Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:40
2024-02-06T20:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду, ожидается до семи сантиметров снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части. "Для уборки города задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков. Заммэра уточнил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. По его словам, после окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, ТиНАО, Петр Бирюков, Московское центральное кольцо (МЦК)
Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Бирюков: горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снега

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег у Триумфальной арки в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег у Триумфальной арки в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Снегоуборочная техника убирает снег у Триумфальной арки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду, ожидается до семи сантиметров снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части.
«
"Для уборки города задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков.
Заммэра уточнил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
По его словам, после окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоТиНАОПетр БирюковМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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