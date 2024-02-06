https://ria.ru/20240206/snegopad-1925802591.html

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 06.02.2024

Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:40

2024-02-06T20:40

2024-02-06T20:40

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городское хозяйство москвы

москва

общество

тинао

петр бирюков

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду, ожидается до семи сантиметров снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части. "Для уборки города задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников, бригады ручной уборки. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавил Бирюков. Заммэра уточнил, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. По его словам, после окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.

https://ria.ru/20240206/otoplenie-1925793296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, общество, тинао, петр бирюков, московское центральное кольцо (мцк)