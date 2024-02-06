https://ria.ru/20240206/slezhka-1925782144.html

Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами

Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами - РИА Новости, 06.02.2024

Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами

Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:54

2024-02-06T18:54

2024-02-06T18:54

украина

киев

в мире

алексей гончаренко

служба безопасности украины

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во вторник украинское информагентство "Укринформ" в Telegram-канале агентства. "Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка", - говорится в сообщении агентства. Ранее СБУ объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины. Информацию о вызове Малюка в украинский парламент также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую запись. СБУ в свою очередь опубликовала заявление Малюка, утверждающего о значительном вкладе ведомства в оборону Украины, также заявившего о недопустимости "перечеркивания поступками отдельных сотрудников всех позитивных результатов работы СБУ". СБУ ранее возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов этого СМИ установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками упомянутого издания. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В издании после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.

https://ria.ru/20240123/zhurnalisty-1923043406.html

https://ria.ru/20240119/delo-1922422718.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, в мире, алексей гончаренко, служба безопасности украины, владимир зеленский, верховная рада украины