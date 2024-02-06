Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами
Укринформ: главу СБУ Малюка вызвали в Раду для доклада о слежке за журналистами
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во вторник украинское информагентство "Укринформ" в Telegram-канале агентства.
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"Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка", - говорится в сообщении агентства.
Ранее СБУ объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины.
Информацию о вызове Малюка в украинский парламент также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую запись.
СБУ в свою очередь опубликовала заявление Малюка, утверждающего о значительном вкладе ведомства в оборону Украины, также заявившего о недопустимости "перечеркивания поступками отдельных сотрудников всех позитивных результатов работы СБУ".
СБУ ранее возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов этого СМИ установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками упомянутого издания.
Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В издании после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.