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Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами - РИА Новости, 06.02.2024
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18:54 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/slezhka-1925782144.html
Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами
Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами - РИА Новости, 06.02.2024
Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами
Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:54
2024-02-06T18:54
украина
киев
в мире
алексей гончаренко
служба безопасности украины
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во вторник украинское информагентство "Укринформ" в Telegram-канале агентства. "Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка", - говорится в сообщении агентства. Ранее СБУ объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины. Информацию о вызове Малюка в украинский парламент также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую запись. СБУ в свою очередь опубликовала заявление Малюка, утверждающего о значительном вкладе ведомства в оборону Украины, также заявившего о недопустимости "перечеркивания поступками отдельных сотрудников всех позитивных результатов работы СБУ". СБУ ранее возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов этого СМИ установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками упомянутого издания. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В издании после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
https://ria.ru/20240123/zhurnalisty-1923043406.html
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украина, киев, в мире, алексей гончаренко, служба безопасности украины, владимир зеленский, верховная рада украины
Украина, Киев, В мире, Алексей Гончаренко, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Верховная рада вызвала главу СБУ для доклада о слежке за журналистами

Укринформ: главу СБУ Малюка вызвали в Раду для доклада о слежке за журналистами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка вызвали в Верховную раду для доклада о прослушке ведомством журналистов проекта Bihus.Info, сообщило во вторник украинское информагентство "Укринформ" в Telegram-канале агентства.
«
"Верховная рада вызывает для доклада о прослушивании журналистов проекта Bihus.Info главу СБУ Василия Малюка", - говорится в сообщении агентства.
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Ранее СБУ объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины.
Информацию о вызове Малюка в украинский парламент также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую запись.
СБУ в свою очередь опубликовала заявление Малюка, утверждающего о значительном вкладе ведомства в оборону Украины, также заявившего о недопустимости "перечеркивания поступками отдельных сотрудников всех позитивных результатов работы СБУ".
СБУ ранее возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов этого СМИ установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками упомянутого издания.
Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В издании после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
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