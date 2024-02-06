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ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024

ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:22

2024-02-06T14:22

2024-02-06T14:22

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр