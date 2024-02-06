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ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
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14:22 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sklad-1925689670.html
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:22
2024-02-06T14:22
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

МО: авиация и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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