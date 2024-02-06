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ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:22
2024-02-06T14:22
2024-02-06T14:22
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
МО: авиация и артиллерия уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия в течение суток уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, поразили живую силу и военную технику противника в 112-ти районах, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения ВСУ, поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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