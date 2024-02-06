https://ria.ru/20240206/sistema-1925588226.html
"Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
"Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА - РИА Новости, 06.02.2024
"Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T05:04
2024-02-06T05:04
2024-02-06T05:04
самарская область
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий."Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА", - рассказал Савицкий.Согласно открытым данным, многопозиционная система предполагает наличие в ней нескольких разнесенных в пространстве радиолокационных станций.Савицкий уточнил, что уже начата работа по выбору конкретных мест установки нового оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях, изучается вопрос и по Московскому региону. Также решается задача по интеграции данного оборудования в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения.По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. "Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами, что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны или установлены", - уточнил он.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html
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самарская область, безопасность, концерн пво "алмаз-антей"
Самарская область, Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
"Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора концерна Дмитрий Савицкий.
«
"Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА", - рассказал Савицкий.
Согласно открытым данным, многопозиционная система предполагает наличие в ней нескольких разнесенных в пространстве радиолокационных станций.
Савицкий уточнил, что уже начата работа по выбору конкретных мест установки нового оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях
, изучается вопрос и по Московскому региону. Также решается задача по интеграции данного оборудования в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения.
По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. "Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами, что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны или установлены", - уточнил он.
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