https://ria.ru/20240206/simonets-1925650020.html
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец - РИА Новости, 06.02.2024
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец
Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:26
2024-02-06T12:26
2024-02-06T12:26
культура
новости культуры
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925649229_2:0:1024:575_1920x0_80_0_0_8e9e9aaff1277e6bf3e73808dc8cfaf7.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости. Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается на сайте театра. "С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении. Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца. Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии "Бенефис". С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме "Дружная семейка", также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925649229_146:0:913:575_1920x0_80_0_0_622456067fdaa388c15aaa85ac2e93e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, благовещенск
Культура, Новости культуры, Благовещенск
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец
Актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец умер в 61 год
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости.
Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается
на сайте театра.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца
.
Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии "Бенефис". С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме "Дружная семейка", также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.