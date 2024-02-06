https://ria.ru/20240206/simonets-1925650020.html

Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец

Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец - РИА Новости, 06.02.2024

Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец

Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:26

2024-02-06T12:26

2024-02-06T12:26

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благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости. Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается на сайте театра. "С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении. Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца. Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии "Бенефис". С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме "Дружная семейка", также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, благовещенск