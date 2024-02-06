Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:26 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/simonets-1925650020.html
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец - РИА Новости, 06.02.2024
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец
Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:26
2024-02-06T12:26
культура
новости культуры
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925649229_2:0:1024:575_1920x0_80_0_0_8e9e9aaff1277e6bf3e73808dc8cfaf7.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости. Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается на сайте театра. "С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении. Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца. Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии "Бенефис". С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме "Дружная семейка", также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925649229_146:0:913:575_1920x0_80_0_0_622456067fdaa388c15aaa85ac2e93e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, благовещенск
Культура, Новости культуры, Благовещенск
Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец

Актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец умер в 61 год

© Телекомпания Dixi-ТВАктер Александр Симонец
Актер Александр Симонец
© Телекомпания Dixi-ТВ
Актер Александр Симонец. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев – РИА Новости. Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный по ролям в сериалах "Дружная семейка", "Счастливы вместе" и "Глухарь", скончался на 62-м году жизни в Благовещенске, сообщается на сайте театра.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что амурскому зрителю Симонец запомнился в комедийной роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и в роли ироничного Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца.
Больше 20 лет артист служил в Московском академическом театре Сатиры. Также он работал в московском театре-студии "Бенефис". С 2001 по 2004 год Симонец играл главную роль в стикоме "Дружная семейка", также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Глухарь" и многих других.
 
КультураНовости культурыБлаговещенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала