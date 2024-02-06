https://ria.ru/20240206/shtraf-1925769498.html

В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф

В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф - РИА Новости, 06.02.2024

В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф

Полиция составила административные протоколы в отношении родителей двух подростков, которые устроили "голую вечеринку" с друзьями в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:04

2024-02-06T18:04

2024-02-06T18:04

происшествия

уфа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734261_0:201:2966:1869_1920x0_80_0_0_d3934bd43533844971cbe40799e48c95.jpg

УФА, 6 фев – РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении родителей двух подростков, которые устроили "голую вечеринку" с друзьями в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео "голой вечеринки". На кадрах подростки едут в лимузине, танцуют и поют, при этом один из парней снял с себя одежду. На следующих кадрах – подростки танцуют в помещении, некоторые гости полураздеты. "В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей ее 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних", - сообщили в полиции. Санкции статьи предусматривают штраф до 500 рублей.

https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия