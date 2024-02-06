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В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф
В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф - РИА Новости, 06.02.2024
В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф
Полиция составила административные протоколы в отношении родителей двух подростков, которые устроили "голую вечеринку" с друзьями в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:04
2024-02-06T18:04
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УФА, 6 фев – РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении родителей двух подростков, которые устроили "голую вечеринку" с друзьями в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео "голой вечеринки". На кадрах подростки едут в лимузине, танцуют и поют, при этом один из парней снял с себя одежду. На следующих кадрах – подростки танцуют в помещении, некоторые гости полураздеты. "В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей ее 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних", - сообщили в полиции. Санкции статьи предусматривают штраф до 500 рублей.
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе родители подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф
В Уфе родители двух подростков, устроивших "голую вечеринку", заплатят штраф
УФА, 6 фев – РИА Новости. Полиция составила административные протоколы в отношении родителей двух подростков, которые устроили "голую вечеринку" с друзьями в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее Telegram-канал Mash Batash опубликовал видео "голой вечеринки". На кадрах подростки едут в лимузине, танцуют и поют, при этом один из парней снял с себя одежду. На следующих кадрах – подростки танцуют в помещении, некоторые гости полураздеты.
«
"В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей ее 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних", - сообщили в полиции.
Санкции статьи предусматривают штраф до 500 рублей.
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе