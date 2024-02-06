Рейтинг@Mail.ru
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 06.02.2024 (обновлено: 12:03 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет - РИА Новости, 06.02.2024
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:02
2024-02-06T12:03
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97394/90/973949063_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_7e5cd50c8d2bfdae88afcfc6b416dc2f.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она выходила на Красную площадь с антивоенным пикетом. "Баронова М.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3, ей назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в суде, не уточняя детали. Кроме того, ей выписали 20-тысячный штраф по части 5 статьи 20.2 за "нарушение установленного порядка организации или проведения митинга". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, административный материал на Баронову составлен из-за того, что она вышла на пикет на Красную Площадь с сумкой с антивоенной надписью. За дискредитацию российской армии физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, за нарушение порядка организации или проведения митинга - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Таким образом, Бароновой назначили максимальное наказание по обоим составам.
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97394/90/973949063_196:0:2660:1848_1920x0_80_0_0_bde3761e5ac5c9524c644a34882b1795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет

Журналистку Баронову оштрафовали на 70 тысяч рублей за антивоенный пикет

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМария Баронова, журналист
Мария Баронова, журналист - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мария Баронова, журналист. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она выходила на Красную площадь с антивоенным пикетом.
«
"Баронова М.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3, ей назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в суде, не уточняя детали.
Кроме того, ей выписали 20-тысячный штраф по части 5 статьи 20.2 за "нарушение установленного порядка организации или проведения митинга".
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, административный материал на Баронову составлен из-за того, что она вышла на пикет на Красную Площадь с сумкой с антивоенной надписью.
За дискредитацию российской армии физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, за нарушение порядка организации или проведения митинга - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Таким образом, Бароновой назначили максимальное наказание по обоим составам.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Дмитрия Быкова* оштрафовали за участие в нежелательной организации
10:31
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала