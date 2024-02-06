https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html

Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет

Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет - РИА Новости, 06.02.2024

Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:02

2024-02-06T12:02

2024-02-06T12:03

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97394/90/973949063_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_7e5cd50c8d2bfdae88afcfc6b416dc2f.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она выходила на Красную площадь с антивоенным пикетом. "Баронова М.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3, ей назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в суде, не уточняя детали. Кроме того, ей выписали 20-тысячный штраф по части 5 статьи 20.2 за "нарушение установленного порядка организации или проведения митинга". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, административный материал на Баронову составлен из-за того, что она вышла на пикет на Красную Площадь с сумкой с антивоенной надписью. За дискредитацию российской армии физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, за нарушение порядка организации или проведения митинга - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Таким образом, Бароновой назначили максимальное наказание по обоим составам.

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия