https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет - РИА Новости, 06.02.2024
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:02
2024-02-06T12:02
2024-02-06T12:03
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она выходила на Красную площадь с антивоенным пикетом. "Баронова М.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3, ей назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в суде, не уточняя детали. Кроме того, ей выписали 20-тысячный штраф по части 5 статьи 20.2 за "нарушение установленного порядка организации или проведения митинга". Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, административный материал на Баронову составлен из-за того, что она вышла на пикет на Красную Площадь с сумкой с антивоенной надписью. За дискредитацию российской армии физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, за нарушение порядка организации или проведения митинга - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Таким образом, Бароновой назначили максимальное наказание по обоим составам.
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москва, происшествия
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
Журналистку Баронову оштрафовали на 70 тысяч рублей за антивоенный пикет
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналистку Марию Баронову за дискредитацию российской армии и еще на 20 тысяч за несогласованную акцию: она выходила на Красную площадь с антивоенным пикетом.
«
"Баронова М.Н. признана виновной по части 1 статьи 20.3.3, ей назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - сообщили РИА Новости в суде, не уточняя детали.
Кроме того, ей выписали 20-тысячный штраф по части 5 статьи 20.2 за "нарушение установленного порядка организации или проведения митинга".
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, административный материал на Баронову составлен из-за того, что она вышла на пикет на Красную Площадь с сумкой с антивоенной надписью.
За дискредитацию российской армии физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, за нарушение порядка организации или проведения митинга - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Таким образом, Бароновой назначили максимальное наказание по обоим составам.
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