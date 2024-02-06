https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

Дмитрия Быкова* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Дмитрия Быкова* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 06.02.2024

Дмитрия Быкова* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова* за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:31

2024-02-06T10:31

2024-02-06T10:36

россия

москва

дмитрий быков*

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей писателя Дмитрия Быкова* за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде во вторник. "Суд признал Быкова Л.Д. виновным по статье 20.33 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства. В инстанции не уточнили, о какой именно организации идет речь. За участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной гражданам грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Быков был включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://radiosputnik.ru/20240206/akunin-1925612016.html

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россия, москва, дмитрий быков*