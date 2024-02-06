https://ria.ru/20240206/shpionazh-1925641558.html

Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России

Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 06.02.2024

Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России

Житель Польши предстанет перед судом по обвинению "в шпионаже в пользу России", сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:00

2024-02-06T12:00

2024-02-06T12:00

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Житель Польши предстанет перед судом по обвинению "в шпионаже в пользу России", сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак. "В суд направлено обвинительное заключение в отношении Януша Н., который обвиняется в шпионаже в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак. Он уточнил, что прокуратура обвиняет Януша Н. "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации против интересов Республики Польша, а также в нарушении закона об обороте наркотических средств и подделке документов". По словам прокурора, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время по ходатайству прокурора в отношении него применена мера пресечения в виде временного ареста. Прокурор утверждает, что Януш Н. якобы "по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европейском парламенте, и вовлекал их в пропагандистские, дезинформационные и политические провокации". В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.

https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html

https://ria.ru/20230804/shpionazh-1888168224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, польша, украина