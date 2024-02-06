https://ria.ru/20240206/shpionazh-1925641558.html
Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России
Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 06.02.2024
Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России
Житель Польши предстанет перед судом по обвинению "в шпионаже в пользу России", сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:00
2024-02-06T12:00
2024-02-06T12:00
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Житель Польши предстанет перед судом по обвинению "в шпионаже в пользу России", сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак. "В суд направлено обвинительное заключение в отношении Януша Н., который обвиняется в шпионаже в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак. Он уточнил, что прокуратура обвиняет Януша Н. "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации против интересов Республики Польша, а также в нарушении закона об обороте наркотических средств и подделке документов". По словам прокурора, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время по ходатайству прокурора в отношении него применена мера пресечения в виде временного ареста. Прокурор утверждает, что Януш Н. якобы "по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европейском парламенте, и вовлекал их в пропагандистские, дезинформационные и политические провокации". В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины и Белоруссии в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украина
В мире, Россия, Польша, Украина
Жителя Польши обвинили в шпионаже в пользу России
Жителя Польши будут судить по обвинению в шпионаже в пользу России
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Житель Польши предстанет перед судом по обвинению "в шпионаже в пользу России", сообщил журналистам представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении Януша Н., который обвиняется в шпионаже в пользу иностранной разведки", - рассказал Новак.
Он уточнил, что прокуратура обвиняет Януша Н. "в шпионаже в пользу спецслужб Российской Федерации против интересов Республики Польша
, а также в нарушении закона об обороте наркотических средств и подделке документов".
По словам прокурора, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время по ходатайству прокурора в отношении него применена мера пресечения в виде временного ареста.
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Прокурор утверждает, что Януш Н. якобы "по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, устанавливал контакты с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европейском парламенте, и вовлекал их в пропагандистские, дезинформационные и политические провокации".
В Польше регулярно сообщают о задержании граждан различных стран за якобы шпионаж в пользу России. Недавно польский суд признал виновными 14 граждан РФ, Украины
и Белоруссии
в шпионаже в пользу России, а также подготовке диверсий.
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