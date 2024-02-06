Иракские шиитские группировки объявили о новом обстреле Эйлата в Израиле
Иракские шииты заявили о новом обстреле Эйлата в Израиле с использованием БПЛА
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-шииты. Архивное фото
ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" объявили о новом обстреле Эйлата на юге Израиля с использованием беспилотников, говорится в заявлении в их Telegram-канале.
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"Продолжая наше сопротивление оккупации и в ответ на массовые убийства, устроенные сионистским образованием против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" в понедельник, 5 февраля 2024 года, атаковали цель в оккупированном Умм-эль-Рашраше (Эйлате - ред.) с помощью дронов", - отмечается в сообщении.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.