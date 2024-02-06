https://ria.ru/20240206/sevmorput-1925587356.html

В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море

В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море - РИА Новости, 06.02.2024

В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море

Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:50

2024-02-06T04:50

2024-02-06T04:50

красное море

в мире

николай корчунов

ансар алла

россия

израиль

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. "Да, такой интерес мы видим", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, отмечает ли Россия усиление интереса со стороны других стран к использованию Северного морского пути на фоне обострения ситуации в Красном море. Ранее Корчунов сообщил РИА новости, что Севморпуть может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров. Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html

https://ria.ru/20230913/indiya-1896190845.html

красное море

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красное море, в мире, николай корчунов, ансар алла, россия, израиль