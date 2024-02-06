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В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море - РИА Новости, 06.02.2024
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04:50 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/sevmorput-1925587356.html
В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море
В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море - РИА Новости, 06.02.2024
В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море
Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T04:50
2024-02-06T04:50
красное море
в мире
николай корчунов
ансар алла
россия
израиль
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. "Да, такой интерес мы видим", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, отмечает ли Россия усиление интереса со стороны других стран к использованию Северного морского пути на фоне обострения ситуации в Красном море. Ранее Корчунов сообщил РИА новости, что Севморпуть может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров. Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html
https://ria.ru/20230913/indiya-1896190845.html
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красное море, в мире, николай корчунов, ансар алла, россия, израиль
Красное море, В мире, Николай Корчунов, Ансар Алла, Россия, Израиль
В МИД отметили рост интереса к Севморпути на фоне обострения в Красном море

В МИД отметили рост интереса стран к Севморпути из-за обострения в Красном море

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
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"Да, такой интерес мы видим", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, отмечает ли Россия усиление интереса со стороны других стран к использованию Северного морского пути на фоне обострения ситуации в Красном море.
Ранее Корчунов сообщил РИА новости, что Севморпуть может обеспечить судоходство кораблей, желающих перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно. Согласно утвержденному ранее плану развития Севморпути до 2035 года, годовой грузопоток по нему к 2035 году должен составить 220 миллионов тонн.
Министр портов, судоходства и водных путей Республики Индия Сарбананда Соновал - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Красное мореВ миреНиколай КорчуновАнсар АллаРоссияИзраиль
 
 
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