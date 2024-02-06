https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:52
2024-02-06T14:52
2024-02-06T14:52
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, сообщил задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika. В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2". Журналист телеканала Republika Михал Елонек решил напомнить политику, который теперь в статусе министра иностранных дел, о его посте и попросил прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных странах, а особенно в Польше, назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. "Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" - сказал Сикорский. "Мой вопрос оказался слишком трудным, чтобы на него ответить", - написал журналист Елонек в соцсети Х, пообещав пытаться задавать такие вопросы и дальше. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925691283.html
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в мире, россия, польша, радослав сикорский, джо байден, сша, анджей дуда, генеральная прокуратура рф, twitter, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Джо Байден, США, Анджей Дуда, Генеральная прокуратура РФ, Twitter, Северный поток, Северный поток — 2
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
Сикорский ушел от ответа на вопрос об исполнителе взрыва на "Северных потоках"
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, сообщил задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika
.
В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ
Журналист телеканала Republika Михал Елонек решил напомнить политику, который теперь в статусе министра иностранных дел, о его посте и попросил прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных странах, а особенно в Польше, назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет.
"Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" - сказал Сикорский.
"Мой вопрос оказался слишком трудным, чтобы на него ответить", - написал журналист Елонек в соцсети Х, пообещав пытаться задавать такие вопросы и дальше.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"