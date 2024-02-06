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В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
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14:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:52
2024-02-06T14:52
в мире
россия
польша
радослав сикорский
джо байден
сша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, сообщил задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika. В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2". Журналист телеканала Republika Михал Елонек решил напомнить политику, который теперь в статусе министра иностранных дел, о его посте и попросил прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных странах, а особенно в Польше, назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. "Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" - сказал Сикорский. "Мой вопрос оказался слишком трудным, чтобы на него ответить", - написал журналист Елонек в соцсети Х, пообещав пытаться задавать такие вопросы и дальше. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925691283.html
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в мире, россия, польша, радослав сикорский, джо байден, сша, анджей дуда, генеральная прокуратура рф, twitter, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Польша, Радослав Сикорский, Джо Байден, США, Анджей Дуда, Генеральная прокуратура РФ, Twitter, Северный поток, Северный поток — 2
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"

Сикорский ушел от ответа на вопрос об исполнителе взрыва на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, сообщил задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika.
В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2".
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ
14:26
Журналист телеканала Republika Михал Елонек решил напомнить политику, который теперь в статусе министра иностранных дел, о его посте и попросил прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных странах, а особенно в Польше, назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет.
"Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" - сказал Сикорский.
"Мой вопрос оказался слишком трудным, чтобы на него ответить", - написал журналист Елонек в соцсети Х, пообещав пытаться задавать такие вопросы и дальше.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на "Северных потоках"
12:59
 
В миреРоссияПольшаРадослав СикорскийДжо БайденСШААнджей ДудаГенеральная прокуратура РФTwitterСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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