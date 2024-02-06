https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html

В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"

В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 06.02.2024

В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:52

2024-02-06T14:52

2024-02-06T14:52

в мире

россия

польша

радослав сикорский

джо байден

сша

анджей дуда

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101333/49/1013334921_0:219:1498:1062_1920x0_80_0_0_3df0e71a667a4bfedca44cef92d337af.jpg

ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский уклонился от ответа на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, сообщил задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika. В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2". Журналист телеканала Republika Михал Елонек решил напомнить политику, который теперь в статусе министра иностранных дел, о его посте и попросил прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных странах, а особенно в Польше, назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. "Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" - сказал Сикорский. "Мой вопрос оказался слишком трудным, чтобы на него ответить", - написал журналист Елонек в соцсети Х, пообещав пытаться задавать такие вопросы и дальше. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925691283.html

https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925659917.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, радослав сикорский, джо байден, сша, анджей дуда, генеральная прокуратура рф, twitter, северный поток, северный поток — 2