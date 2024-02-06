https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925691283.html

Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ

Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ

Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках", сообщило издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:26

2024-02-06T14:26

2024-02-06T15:59

швеция

северный поток

в мире

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. Прокуратура Швеции планирует объявить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках", сообщило издание Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники и результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit."Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране", — пишет газета.По информации журналистов, прокурор Матс Люнгквист скоро объявит о завершении расследования.Как сообщила газета Zeit, этот шаг Стокгольма не влияет на расследование прокуратуры Германии. Более того, это может сыграть на руку ФРГ, так как шведская прокуратура может передать немецким коллегам вещественные доказательства. В Германии особенно заинтересованы в остатках труб — следы от взрывчатки можно будет сравнить со следами, найденными на яхте "Андромеда", отметило издание.Газета Expressen ранее сообщила, что Люнгквист, расследующий в Швеции дело о диверсии на российских газопроводах, в ближайшее время примет по нему решение. Еще в апреле прошлого года он заявлял, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом магистралей, нет, и найти ответственных будет непросто.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. Так, по данным The Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных киевских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.Газета Wall Street Journal также сообщала, что в терактах на "Северных потоках" может быть замешана польская компания. Как говорилось в статье, немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках". Восточноевропейская страна, согласно материалам расследования, была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда", которую, предположительно, использовали при подготовке теракта.В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922478656.html

https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925659917.html

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швеция, северный поток, в мире, северный поток — 2, авария на "северных потоках"