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Сторонники оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев - РИА Новости, 06.02.2024
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10:55 06.02.2024 (обновлено: 18:18 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925621575.html
Сторонники оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев
Сторонники оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев - РИА Новости, 06.02.2024
Сторонники оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев
Сторонники прозападной оппозиции перед первым заседанием нового созыва Скупщины (парламента) страны проводят акцию перед входом в масках зайцев, передает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:55
2024-02-06T18:18
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
ивица дачич
рик
европарламент
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 6 фев - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции перед первым заседанием нового созыва Скупщины (парламента) страны проводят акцию перед входом в масках зайцев, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник назначено первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В нем будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде. В конце января на очередной акции они сообщили, что передали Конституционному суду материалы для аннулирования итогов прошедших выборов, но от депутатских мандатов не отказались и должны во вторник принести присягу. Перед началом заседания на улице перед входом в Скупщину собрались несколько десятков оппозиционных активистов. Студенты надели бумажные маски зайцев в ответ на январское заявление президента Александра Вучича, что его политические оппоненты и участники беспорядков "разбегаются как зайцы". Протестующие кричат, свистят в свистки, держат плакаты с антиправительственными лозунгами. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" ранее заявляли, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. Резолюция Европарламента по сербским выборам ожидается 8 февраля. РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 выборов и повторных голосований 30 декабря и 2 января в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда. Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов. По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине. Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
https://ria.ru/20240126/protest-1923762521.html
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, ивица дачич, рик, европарламент, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Ивица Дачич, РИК, Европарламент, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Сторонники оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев

Члены прозападной оппозиции протестуют перед парламентом Сербии в масках зайцев

© РИА НовостиСторонники прозападной оппозиции Сербии в масках зайцев во время акции у здания парламента. 6 февраля 2024
Сторонники прозападной оппозиции Сербии в масках зайцев во время акции у здания парламента. 6 февраля 2024
© РИА Новости
Сторонники прозападной оппозиции Сербии в масках зайцев во время акции у здания парламента. 6 февраля 2024
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БЕЛГРАД, 6 фев - РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции перед первым заседанием нового созыва Скупщины (парламента) страны проводят акцию перед входом в масках зайцев, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник назначено первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В нем будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде. В конце января на очередной акции они сообщили, что передали Конституционному суду материалы для аннулирования итогов прошедших выборов, но от депутатских мандатов не отказались и должны во вторник принести присягу.
Перед началом заседания на улице перед входом в Скупщину собрались несколько десятков оппозиционных активистов. Студенты надели бумажные маски зайцев в ответ на январское заявление президента Александра Вучича, что его политические оппоненты и участники беспорядков "разбегаются как зайцы". Протестующие кричат, свистят в свистки, держат плакаты с антиправительственными лозунгами.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия" ранее заявляли, что ждут рассмотрения прошедших парламентских и муниципальных выборов в Сербии депутатами Европейского парламента. Резолюция Европарламента по сербским выборам ожидается 8 февраля.
Сторонники прозападного оппозиционного блока Сербия против насилия, перекрывшие улицу перед Конституционным судом в Белграде. 26 января 2024
Сторонники оппозиции в Сербии перекрыли улицу перед Конституционным судом
26 января, 20:32
РИК 12 января утвердила результаты прошедших 17 выборов и повторных голосований 30 декабря и 2 января в Скупщину (парламент) страны, согласно которым победила коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Прозападная оппозиция ранее потребовала аннулировать результаты парламентских и муниципальных выборов, проводила акции протеста, которые в ночь на 25 декабря привели к беспорядкам перед зданием городского собрания Белграда.
Согласно утвержденным РИК результатам волеизъявления коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" получила 129 депутатских мандатов из всего 250 в Скупщине. Их главные оппоненты - прозападный блок "Сербия против насилия" - 65 мандатов, объединение партий "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 18 мест в парламенте, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 13 мандатов, коалиция "Мы - голос народа - Профессор, доктор Бранимир Несторович" - также 13 мандатов, партия нацменьшинства "Союз венгров Воеводины" - 6 мандатов.
По два мандата также получили две партии бощняцкого (славянско-мусульманского) меньшинства, одно место в парламенте досталось албанцам и один мандат получает зарегистрированное как партия нацменьшинства движение "Русская партия", в списках которой из 22 человек единственные "русские" имя и фамилия у кандидата Нины Голубятниковой, но четвертое место не дает ей кресла в Скупщине.
Наряду с парламентскими выборами 17 декабря также состоялись муниципальные в 65 городах и районах республики. Городской избирком Белграда подвел итоги после повторного голосования 30 декабря, согласно которым коалиция вокруг СПП Вучича получила 49 мандатов из 110, оппозиционная "Сербия против насилия" - 43 мандата, "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" - 7 мандатов, "Мы, голосов народа" - 6 мандатов и "Ивица Дачич - премьер Сербии" - 5 мест в городском собрании. Высший суд отклонил жалобы прозападной оппозиции на решение городского избиркома, политические оппоненты властей пообещали оспорить его решение в Конституционном суде.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
03:02
 
В миреСербияБелград (город)Александр ВучичИвица ДачичРИКЕвропарламентСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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