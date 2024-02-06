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Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово - РИА Новости, 06.02.2024
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03:02 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово - РИА Новости, 06.02.2024
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
Отчеты западных спецслужб обвиняют власти Сербии в поддержке президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также в свободном вещании... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:02
2024-02-06T03:02
косово
сербия
приштина
александр вучич
милорад додик
александр боцан-харченко
оон
евросоюз
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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Отчеты западных спецслужб обвиняют власти Сербии в поддержке президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также в свободном вещании российских СМИ, чем подрывают позицию Белграда в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич ранее сообщил, что написал письма лидерам стран-членов ЕС и Совбеза ООН, включая Россию и Китай, о провокационных шагах Приштины. Также он запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по проблеме Косово и Метохии. Вучич также указал, что речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, а также об отказе от сербского динара в Косово и Метохии (КиМ) с 1 февраля. "Они говорят, что Косово - независимое государство - речь об этих, с Запада - и как независимое государство имеет право делать что хочет. Если это так, то мой ответ – тогда почему ведется диалог (Белграда и Приштины), почему вообще разговариваете с нами? В мое распоряжение… попало то, что две спецслужбы, внешние, подготовили (документы) для своих МИД и министерства по делам Европы, где говорится, что Сербия является проблемой, потому что не признает Косово, терпима к Додику, потому что она "полигон", откуда свободно вещают российские СМИ, не закрытые, как в их странах. И в этом вина Сербии и она является проблемой", - заявил Вучич в эфире Happy TV. Он напомнил, что на вторник назначено первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В первом заседании будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде. "Далее они говорят: мы должны бороться…, чтобы подорвать доверие народа к Вучичу и к тем, кто проводит национальную политику. Поэтому у людей в нашей стране не должно быть никаких сомнений, что если кто-то что-то делает, и это касается некоего разговора о выборах, якобы о демократии,... все это направлено на подрыв позиции Сербии в Косово и Метохии", - указал сербский лидер. По данным сербских властей, с ноября 2022 года вооруженные формирования косовских албанцев 98 раз применяли непропорциональную и незаконную силу против сербского населения. В безнаказанных инцидентах со стрельбой по мирному сербскому населению были ранены семь человек, также косовоалбанские власти препятствуют свободе передвижения сербов, нелегально экспроприируют их землю и собственность, отчуждают имущество Сербской православной церкви, допускают осквернение храмов и кладбищ, проводили восьмимесячное эмбарго на поставки товаров и медикаментов из центральной Сербии. В итоге по данным сербских властей за прошедший год из-за террора и давления Приштины 14% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивалось в 100-110 тысяч человек. Вучич ранее проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о новом шаге Приштины против сербов и его возможных последствиях на фоне решения косовоалбанских властей с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
https://ria.ru/20240122/sanktsii-1922810586.html
https://ria.ru/20231209/kosovo-1914855013.html
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косово, сербия, приштина, александр вучич, милорад додик, александр боцан-харченко, оон, евросоюз, в мире
Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Милорад Додик, Александр Боцан-Харченко, ООН, Евросоюз, В мире
Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово

Вучич: отчеты спецслужб Запада, обвиняющие Сербию, подрывают ее позиции в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Отчеты западных спецслужб обвиняют власти Сербии в поддержке президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также в свободном вещании российских СМИ, чем подрывают позицию Белграда в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее сообщил, что написал письма лидерам стран-членов ЕС и Совбеза ООН, включая Россию и Китай, о провокационных шагах Приштины. Также он запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по проблеме Косово и Метохии. Вучич также указал, что речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, а также об отказе от сербского динара в Косово и Метохии (КиМ) с 1 февраля.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России
22 января, 17:19
"Они говорят, что Косово - независимое государство - речь об этих, с Запада - и как независимое государство имеет право делать что хочет. Если это так, то мой ответ – тогда почему ведется диалог (Белграда и Приштины), почему вообще разговариваете с нами? В мое распоряжение… попало то, что две спецслужбы, внешние, подготовили (документы) для своих МИД и министерства по делам Европы, где говорится, что Сербия является проблемой, потому что не признает Косово, терпима к Додику, потому что она "полигон", откуда свободно вещают российские СМИ, не закрытые, как в их странах. И в этом вина Сербии и она является проблемой", - заявил Вучич в эфире Happy TV.
Он напомнил, что на вторник назначено первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В первом заседании будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде.
"Далее они говорят: мы должны бороться…, чтобы подорвать доверие народа к Вучичу и к тем, кто проводит национальную политику. Поэтому у людей в нашей стране не должно быть никаких сомнений, что если кто-то что-то делает, и это касается некоего разговора о выборах, якобы о демократии,... все это направлено на подрыв позиции Сербии в Косово и Метохии", - указал сербский лидер.
Косово - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Сербии заявили, что подготовили адекватный ответ на милитаризацию Косово
9 декабря 2023, 20:27
По данным сербских властей, с ноября 2022 года вооруженные формирования косовских албанцев 98 раз применяли непропорциональную и незаконную силу против сербского населения. В безнаказанных инцидентах со стрельбой по мирному сербскому населению были ранены семь человек, также косовоалбанские власти препятствуют свободе передвижения сербов, нелегально экспроприируют их землю и собственность, отчуждают имущество Сербской православной церкви, допускают осквернение храмов и кладбищ, проводили восьмимесячное эмбарго на поставки товаров и медикаментов из центральной Сербии. В итоге по данным сербских властей за прошедший год из-за террора и давления Приштины 14% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивалось в 100-110 тысяч человек.
Вучич ранее проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о новом шаге Приштины против сербов и его возможных последствиях на фоне решения косовоалбанских властей с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
На юго-западе Косово закрыли органы самоуправления сербов, заявил Белград
2 февраля, 16:48
 
КосовоСербияПриштинаАлександр ВучичМилорад ДодикАлександр Боцан-ХарченкоООНЕвросоюзВ мире
 
 
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