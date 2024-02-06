Вучич обвинил западные спецслужбы в подрыве позиций Сербии в Косово
Вучич: отчеты спецслужб Запада, обвиняющие Сербию, подрывают ее позиции в Косово
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Отчеты западных спецслужб обвиняют власти Сербии в поддержке президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, а также в свободном вещании российских СМИ, чем подрывают позицию Белграда в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич ранее сообщил, что написал письма лидерам стран-членов ЕС и Совбеза ООН, включая Россию и Китай, о провокационных шагах Приштины. Также он запросил проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по проблеме Косово и Метохии. Вучич также указал, что речь идет о сознательно проводимых властями в Приштине этнических чистках и создании невозможных условий для жизни сербов в крае, а также об отказе от сербского динара в Косово и Метохии (КиМ) с 1 февраля.
"Они говорят, что Косово - независимое государство - речь об этих, с Запада - и как независимое государство имеет право делать что хочет. Если это так, то мой ответ – тогда почему ведется диалог (Белграда и Приштины), почему вообще разговариваете с нами? В мое распоряжение… попало то, что две спецслужбы, внешние, подготовили (документы) для своих МИД и министерства по делам Европы, где говорится, что Сербия является проблемой, потому что не признает Косово, терпима к Додику, потому что она "полигон", откуда свободно вещают российские СМИ, не закрытые, как в их странах. И в этом вина Сербии и она является проблемой", - заявил Вучич в эфире Happy TV.
Он напомнил, что на вторник назначено первое заседание нового созыва Скупщины (парламента) Сербии, сформированного по итогам прошедших 17 декабря выборов. В первом заседании будут участвовать и депутаты прозападного блока "Сербия против насилия", которые оспаривали итоги голосования, проводили протесты, приведшие в ночь на 25 декабря к беспорядкам в Белграде.
"Далее они говорят: мы должны бороться…, чтобы подорвать доверие народа к Вучичу и к тем, кто проводит национальную политику. Поэтому у людей в нашей стране не должно быть никаких сомнений, что если кто-то что-то делает, и это касается некоего разговора о выборах, якобы о демократии,... все это направлено на подрыв позиции Сербии в Косово и Метохии", - указал сербский лидер.
По данным сербских властей, с ноября 2022 года вооруженные формирования косовских албанцев 98 раз применяли непропорциональную и незаконную силу против сербского населения. В безнаказанных инцидентах со стрельбой по мирному сербскому населению были ранены семь человек, также косовоалбанские власти препятствуют свободе передвижения сербов, нелегально экспроприируют их землю и собственность, отчуждают имущество Сербской православной церкви, допускают осквернение храмов и кладбищ, проводили восьмимесячное эмбарго на поставки товаров и медикаментов из центральной Сербии. В итоге по данным сербских властей за прошедший год из-за террора и давления Приштины 14% сербов покинули Косово и Метохию. Всего число сербов на территории края оценивалось в 100-110 тысяч человек.
Вучич ранее проинформировал посла России Александра Боцан-Харченко о новом шаге Приштины против сербов и его возможных последствиях на фоне решения косовоалбанских властей с 1 февраля начать переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".