https://ria.ru/20240206/senegal-1925643975.html

Экс-глава французской военной разведки не исключил госпереворот в Сенегале

Экс-глава французской военной разведки не исключил госпереворот в Сенегале - РИА Новости, 06.02.2024

Экс-глава французской военной разведки не исключил госпереворот в Сенегале

Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар не исключает, что в Сенегале может произойти госпереворот в случае, если... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:09

2024-02-06T12:09

2024-02-06T12:09

в мире

сенегал

франция

дакар (город)

маки салл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889142381_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8e5e617fdf38df0d9d8925fda6098a1b.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар не исключает, что в Сенегале может произойти госпереворот в случае, если действующий президент Маки Салл потеряет поддержку армии. "Пока армия и жандармерия поддерживают Маки Салла, он останется (на своем посту – ред.) … но когда армия… перестанет его поддерживать, есть вероятность того, что его сместят", - заявил Гомар в эфире LCI. Гомар возглавлял Управление военной разведки Франции с 2013 по 2017 годы. Сенегал – бывшая французская колония, обрел независимость в 1960 году. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В понедельник службы правопорядка Сенегала разогнали митинг перед зданием парламента с применением слезоточивого газа. Митинг был созван оппозицией в знак протеста против переноса президентских выборов в стране. С вечера воскресенья министерство связи Сенегала приостановило работу мобильного интернета, ссылаясь на "размещенные в социальных сетях сообщения, разжигающие ненависть". В столице страны Дакаре был введен всеобщий запрет на использование гражданами мотоциклов с 18.00, за исключением военнослужащих, представителей сил правопорядка и медицинских работников.

https://ria.ru/20240206/senegal-1925609336.html

сенегал

франция

дакар (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сенегал, франция, дакар (город), маки салл