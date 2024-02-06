Экс-глава французской военной разведки не исключил госпереворот в Сенегале
Гомар: когда армия перестанет поддерживать Салла, то будет переворот в Сенегале
© AP Photo / Jerome DelayСенегальские военные
© AP Photo / Jerome Delay
Сенегальские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар не исключает, что в Сенегале может произойти госпереворот в случае, если действующий президент Маки Салл потеряет поддержку армии.
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"Пока армия и жандармерия поддерживают Маки Салла, он останется (на своем посту – ред.) … но когда армия… перестанет его поддерживать, есть вероятность того, что его сместят", - заявил Гомар в эфире LCI.
Гомар возглавлял Управление военной разведки Франции с 2013 по 2017 годы.
Сенегал – бывшая французская колония, обрел независимость в 1960 году.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. В понедельник службы правопорядка Сенегала разогнали митинг перед зданием парламента с применением слезоточивого газа. Митинг был созван оппозицией в знак протеста против переноса президентских выборов в стране. С вечера воскресенья министерство связи Сенегала приостановило работу мобильного интернета, ссылаясь на "размещенные в социальных сетях сообщения, разжигающие ненависть". В столице страны Дакаре был введен всеобщий запрет на использование гражданами мотоциклов с 18.00, за исключением военнослужащих, представителей сил правопорядка и медицинских работников.