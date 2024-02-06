https://ria.ru/20240206/senegal-1925609336.html

В Сенегале задержали более 150 человек во время протестов, сообщили СМИ

В Сенегале задержали более 150 человек во время протестов, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

В Сенегале задержали более 150 человек во время протестов, сообщили СМИ

Более 150 человек были задержаны правоохранителями в Сенегале на протестах против переноса президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря 2024 года, сообщает... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:53

2024-02-06T09:53

2024-02-06T09:53

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сенегал

дакар (город)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 150 человек были задержаны правоохранителями в Сенегале на протестах против переноса президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря 2024 года, сообщает портал Seneweb со ссылкой на источник. Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием. "Полиция сыграла свою роль в сохранении правопорядка. В этой связи 151 человек был задержан на территории страны с начала манифестаций", - пишет портал. Согласно порталу, правозащитные организации Сенегала призвали правительство страны прекратить блокировать интернет, что, по их мнению, нарушает права сенегальцев на доступ к информации и самовыражение. В понедельник службы правопорядка Сенегала разогнали митинг перед зданием парламента с применением слезоточивого газа. Митинг был созван оппозицией в знак протеста против переноса президентских выборов в стране. С вечера воскресенья министерство связи Сенегала приостановило работу мобильного интернета, ссылаясь на "размещенные в социальных сетях сообщения, разжигающие ненависть". В столице страны Дакаре был введен всеобщий запрет на использование гражданами мотоциклов с 18.00, за исключением военнослужащих, представителей сил правопорядка и медицинских работников.

https://ria.ru/20240205/senegal-1925548952.html

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в мире, сенегал, дакар (город)