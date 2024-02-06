https://ria.ru/20240206/semya-1925796409.html

В горах Дагестана семью спасли из снежного плена

В горах Дагестана семью спасли из снежного плена - РИА Новости, 06.02.2024

В горах Дагестана семью спасли из снежного плена

В горах Дагестана вызволили из снежной ловушки семью из шести человек, сообщила администрация Ботлихского района в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:45

2024-02-06T19:45

2024-02-06T20:04

хорошие новости

происшествия

ботлихский район

россия

хасавюрт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грозный

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МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. В горах Дагестана вызволили из снежной ловушки семью из шести человек, сообщила администрация Ботлихского района в Telegram-канале.Житель села Ашали рассказал в дежурной части отдела МВД, что его близкие на машине выехали из города Хасавюрта в Ашали, но несколько часов не выходят на связь и их местоположение неизвестно."С привлечением спецтехники дорожников и специалистов МЧС полицией сразу была организована операция по поиску и спасению семьи. В снежной ловушке в автомобиле ВАЗ-2114 оказались сестра, брат с супругой и трое их детей. Всех эвакуировали, пострадавших нет", — говорится в публикации.В пресс-службе "Дагестанавтодора" уточнили, что машина попала в снежный плен на дороге республиканского значения Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка, в районе перевала Харами.

https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html

ботлихский район

россия

хасавюрт

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происшествия, ботлихский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грозный