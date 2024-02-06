https://ria.ru/20240206/semya-1925796409.html
В горах Дагестана семью спасли из снежного плена
В горах Дагестана семью спасли из снежного плена - РИА Новости, 06.02.2024
В горах Дагестана семью спасли из снежного плена
В горах Дагестана вызволили из снежной ловушки семью из шести человек, сообщила администрация Ботлихского района в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:45
2024-02-06T19:45
2024-02-06T20:04
хорошие новости
происшествия
ботлихский район
россия
хасавюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925795055_0:235:457:492_1920x0_80_0_0_e1514bf4b4292670fac9003967593b84.png
МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. В горах Дагестана вызволили из снежной ловушки семью из шести человек, сообщила администрация Ботлихского района в Telegram-канале.Житель села Ашали рассказал в дежурной части отдела МВД, что его близкие на машине выехали из города Хасавюрта в Ашали, но несколько часов не выходят на связь и их местоположение неизвестно."С привлечением спецтехники дорожников и специалистов МЧС полицией сразу была организована операция по поиску и спасению семьи. В снежной ловушке в автомобиле ВАЗ-2114 оказались сестра, брат с супругой и трое их детей. Всех эвакуировали, пострадавших нет", — говорится в публикации.В пресс-службе "Дагестанавтодора" уточнили, что машина попала в снежный плен на дороге республиканского значения Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка, в районе перевала Харами.
https://ria.ru/20240206/sneg-1925739350.html
ботлихский район
россия
хасавюрт
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925795055_0:192:457:535_1920x0_80_0_0_9a831677f798dc7a1b4d8d76ea527f46.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ботлихский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грозный
Хорошие новости, Происшествия, Ботлихский район, Россия, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грозный
В горах Дагестана семью спасли из снежного плена
В горах Дагестана семью с тремя детьми спасли из снежного плена