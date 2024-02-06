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Украинские СМИ: СБУ стоит за убийствами Кивы, Татарского и других - РИА Новости, 06.02.2024
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21:52 06.02.2024 (обновлено: 23:11 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/sbu-1925808855.html
Украинские СМИ: СБУ стоит за убийствами Кивы, Татарского и других
Украинские СМИ: СБУ стоит за убийствами Кивы, Татарского и других - РИА Новости, 06.02.2024
Украинские СМИ: СБУ стоит за убийствами Кивы, Татарского и других
Украинское информагентство "Укринформ" сообщило, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:52
2024-02-06T23:11
в мире
украина
московская область (подмосковье)
россия
илья кива
владлен татарский
сергей горенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинское информагентство "Укринформ" сообщило, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора так называемой "ЛНР" Сергея Горенко, депутата-террориста "ЛНР" Олега Попова и других предателей и врагов Украины", - сообщает агентство, ссылаясь на источники в СБУ. Как заявляется в материале, в СБУ подтвердили, что "спецоперации по ликвидации врагов Украины" сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Кроме того, источник "Укринформа" заявил, что СБУ долгое время "активно работала" на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданских лиц, которых в материале назвали "предателями и коллаборантами". Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ". Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
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в мире, украина, московская область (подмосковье), россия, илья кива, владлен татарский, сергей горенко, верховная рада украины, служба безопасности украины, лнр
В мире, Украина, Московская область (Подмосковье), Россия, Илья Кива, Владлен Татарский, Сергей Горенко, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, ЛНР
Украинские СМИ: СБУ стоит за убийствами Кивы, Татарского и других

Укринформ: СБУ подтвердила причастность к убийствам Кивы и Татарского

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украинское информагентство "Укринформ" сообщило, что за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины (СБУ).
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"Служба безопасности Украины причастна к ликвидации предателя Ильи Кивы, российского террориста и пропагандиста Владлена Татарского, генпрокурора так называемой "ЛНР" Сергея Горенко, депутата-террориста "ЛНР" Олега Попова и других предателей и врагов Украины", - сообщает агентство, ссылаясь на источники в СБУ.
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Как заявляется в материале, в СБУ подтвердили, что "спецоперации по ликвидации врагов Украины" сейчас являются одним из направлений работы ведомства. Кроме того, источник "Укринформа" заявил, что СБУ долгое время "активно работала" на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданских лиц, которых в материале назвали "предателями и коллаборантами".
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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В миреУкраинаМосковская область (Подмосковье)РоссияИлья КиваВладлен ТатарскийСергей ГоренкоВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныЛНР
 
 
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