https://ria.ru/20240206/sbu-1925580907.html
СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками
СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками - РИА Новости, 06.02.2024
СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками
Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T01:53
2024-02-06T01:53
2024-02-06T01:53
киев
владимир зеленский
министерство обороны украины
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины. "Согласно имеющейся у СБУ информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. В СБУ отметили, что независимые медиа "являются неотъемлемой частью современного демократического общества" и "никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на какую-либо из редакций и СМИ в целом". Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов Bihus.Info установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, владимир зеленский, министерство обороны украины, служба безопасности украины, в мире
Киев, Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками
СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info покупкой наркотиков рядом сотрудников
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины.
«
"Согласно имеющейся у СБУ информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
В СБУ отметили, что независимые медиа "являются неотъемлемой частью современного демократического общества" и "никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на какую-либо из редакций и СМИ в целом".
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info.
Собственное расследование журналистов Bihus.Info установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ.
В конце января Владимир Зеленский
уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info.
Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом
. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ