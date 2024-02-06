https://ria.ru/20240206/sbu-1925580907.html

СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками

СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками - РИА Новости, 06.02.2024

СБУ объяснила интерес к изданию Bihus.info борьбой с наркотиками

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:53

2024-02-06T01:53

2024-02-06T01:53

киев

владимир зеленский

министерство обороны украины

служба безопасности украины

в мире

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила интерес к украинскому изданию Bihus.Info причастностью некоторых сотрудников к покупке наркотиков, а не их журналистской деятельностью, в рамках которой издание, в частности, расследовало коррупцию в минобороны Украины. "Согласно имеющейся у СБУ информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. В СБУ отметили, что независимые медиа "являются неотъемлемой частью современного демократического общества" и "никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на какую-либо из редакций и СМИ в целом". Ранее СБУ возбудила уголовное дело после заявлений о незаконной прослушке и видеосъемке сотрудников Bihus.info. Собственное расследование журналистов Bihus.Info установило, что к слежке за ними причастны 30 человек, а операцию осуществлял департамент защиты нацгосударственности СБУ. В конце января Владимир Зеленский уволил с должности начальника департамента национальной безопасности СБУ Романа Семенченко, что, по информации украинского издания "Страна", было связано со слежкой за сотрудниками проекта Bihus.info. Ранее в интернете появилось видео, на котором сотрудники издания Bihus.info якобы употребляли наркотики. В описании было указано, что это происходит на новогоднем корпоративе в загородном доме под Киевом. В Bihus.info после появления видео заявили, что за командой издания следили около года; есть предположение, что таким образом искали способы дискредитировать редакцию.

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киев, владимир зеленский, министерство обороны украины, служба безопасности украины, в мире