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В аэропорт Сочи вернулись три самолета, уходившие на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
03:21 06.02.2024 (обновлено: 11:36 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/samolety-1925584781.html
В аэропорт Сочи вернулись три самолета, уходившие на запасные аэродромы
В аэропорт Сочи вернулись три самолета, уходившие на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.02.2024
В аэропорт Сочи вернулись три самолета, уходившие на запасные аэродромы
Три самолета, летевших в Сочи и ушедших днем в понедельник на запасные аэродромы из-за сильного ветра, вернулись в аэропорт курорта, скоро начнутся вылеты из... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:21
2024-02-06T11:36
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
минеральные воды
грозный
сочи
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Три самолета, летевших в Сочи и ушедших днем в понедельник на запасные аэродромы из-за сильного ветра, вернулись в аэропорт курорта, скоро начнутся вылеты из олимпийской столицы, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ранее в авиагавани рассказывали, что из-за усиления ветра 14 самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы, аэропорт начал работать по фактической погоде. Позднее в официальном Telegram-канале Росавиации отмечали, что число ушедших бортов выросло до 16, уточнялось, что самолеты ушли на запасные аэродромы во Владикавказ, Минеральные Воды и Грозный. Первый борт, ушедший на запасной - аэропорт Минеральных Вод - в понедельник, курорт принял из Тайланда в ночь на вторник. Экипажу удалось "поймать погодное окно", чтобы приземлиться в олимпийской столице, отмечают в аэропорту. "Это уже третий борт, который совершил долгожданную посадку в Сочи, вернувшись с запасного аэродрома и рейсы продолжают прилетать в Сочи. Есть улучшение прогноза, а значит, скоро будут и вылеты из Сочи", - сказано в сообщении Telegram-канала сочинского аэропорта. Как рассказали РИА Новости некоторые пассажиры задержанных рейсов, кому-то пришлось ждать вылета из Санкт-Петербурга с 13.00 по мск понедельника, кого-то, после длительного ожидания в запасном - аэропорту Грозного, расселили в гостиницах до вторника.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), минеральные воды, грозный, сочи, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Минеральные Воды, Грозный, Сочи, Туризм, Новости - Туризм
В аэропорт Сочи вернулись три самолета, уходившие на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи сели три самолета, уходившие на запасные аэродромы из-за ветра

© РИА Новости / Артур ЛебедевСотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Сотрудница авиакомпании возле выхода на посадку в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Три самолета, летевших в Сочи и ушедших днем в понедельник на запасные аэродромы из-за сильного ветра, вернулись в аэропорт курорта, скоро начнутся вылеты из олимпийской столицы, сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее в авиагавани рассказывали, что из-за усиления ветра 14 самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы, аэропорт начал работать по фактической погоде. Позднее в официальном Telegram-канале Росавиации отмечали, что число ушедших бортов выросло до 16, уточнялось, что самолеты ушли на запасные аэродромы во Владикавказ, Минеральные Воды и Грозный.
Первый борт, ушедший на запасной - аэропорт Минеральных Вод - в понедельник, курорт принял из Тайланда в ночь на вторник. Экипажу удалось "поймать погодное окно", чтобы приземлиться в олимпийской столице, отмечают в аэропорту.
"Это уже третий борт, который совершил долгожданную посадку в Сочи, вернувшись с запасного аэродрома и рейсы продолжают прилетать в Сочи. Есть улучшение прогноза, а значит, скоро будут и вылеты из Сочи", - сказано в сообщении Telegram-канала сочинского аэропорта.
Как рассказали РИА Новости некоторые пассажиры задержанных рейсов, кому-то пришлось ждать вылета из Санкт-Петербурга с 13.00 по мск понедельника, кого-то, после длительного ожидания в запасном - аэропорту Грозного, расселили в гостиницах до вторника.
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ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Минеральные ВодыГрозныйСочиНовости - Туризм
 
 
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