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Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля - РИА Новости, 06.02.2024
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10:50 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rubl-1925620272.html
Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля
Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля - РИА Новости, 06.02.2024
Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля
Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:50
2024-02-06T10:50
экономика
минск
белоруссия
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко. "В 2025 году предполагается разработка и тестирование кроссчейн-моста и уже внедрение цифровой платформы цифрового белорусского рубля, но в ограниченном объеме: планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи. Также планируем апробировать реализацию смарт-контрактов… И к концу 2026 года, если все сложится благополучно, планируется уже полноценная работа: платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов", - сказал Демиденко на пресс-конференции в Минске во вторник. В целом он отметил, что проект рассчитан на три года. В частности, по словам представителя Нацбанка, 2024 год будет посвящен разработке платформы цифрового белорусского рубля, исследованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей. В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.
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экономика, минск, белоруссия
Экономика, Минск, Белоруссия
Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля

Минск к 2026 году хочет внедрить цифровой белорусский рубль

© РИА Новости / Виктор ТолочкоБелорусские рубли
Белорусские рубли - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Белорусские рубли. Архивное фото
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко.
"В 2025 году предполагается разработка и тестирование кроссчейн-моста и уже внедрение цифровой платформы цифрового белорусского рубля, но в ограниченном объеме: планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи. Также планируем апробировать реализацию смарт-контрактов… И к концу 2026 года, если все сложится благополучно, планируется уже полноценная работа: платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов", - сказал Демиденко на пресс-конференции в Минске во вторник.
В целом он отметил, что проект рассчитан на три года. В частности, по словам представителя Нацбанка, 2024 год будет посвящен разработке платформы цифрового белорусского рубля, исследованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей.
В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.
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31 января, 10:21
 
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