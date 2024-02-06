https://ria.ru/20240206/rubl-1925620272.html

Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля

Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля - РИА Новости, 06.02.2024

Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля

Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:50

2024-02-06T10:50

2024-02-06T10:50

экономика

минск

белоруссия

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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко. "В 2025 году предполагается разработка и тестирование кроссчейн-моста и уже внедрение цифровой платформы цифрового белорусского рубля, но в ограниченном объеме: планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи. Также планируем апробировать реализацию смарт-контрактов… И к концу 2026 года, если все сложится благополучно, планируется уже полноценная работа: платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов", - сказал Демиденко на пресс-конференции в Минске во вторник. В целом он отметил, что проект рассчитан на три года. В частности, по словам представителя Нацбанка, 2024 год будет посвящен разработке платформы цифрового белорусского рубля, исследованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей. В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.

https://ria.ru/20240131/rubl-1924513439.html

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Варвара Скокшина

экономика, минск, белоруссия