https://ria.ru/20240206/rubl-1925581384.html
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин - РИА Новости, 06.02.2024
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
Решение Минфина перейти от продажи валюты к ее покупке не повлияет на курс рубля – гораздо важнее февральское решение ЦБ по ставке и возможные новые санкции,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T02:17
2024-02-06T02:17
2024-02-06T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
bitriver
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Решение Минфина перейти от продажи валюты к ее покупке не повлияет на курс рубля – гораздо важнее февральское решение ЦБ по ставке и возможные новые санкции, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Причина смены тактики — ожидание роста поступлений валюты от экспортеров, поскольку цены на нефть в январе превышали декабрьские. Однако на курс рубля это не окажет значимого влияния. Ежедневная покупка 3,7 миллиарда рублей составляет менее пяти процентов от суточного оборота валютного рынка. Да и задачи повлиять на курс не было, ведь операции Минфина проводятся с целью пополнения или расходования средств ФНБ, пояснил он.Для рубля важнее фундаментальные факторы, такие как цены на нефть, действия Банка России по ставке и санкционные риски. Вероятнее всего, курс будет держаться в диапазоне 87,6-93,3 за доллар. Если доллар будет стоит более 95 рублей, власти задействуют все доступные меры для укрепления нацвалюты.
https://ria.ru/20240205/kurs-1925397398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав антонов (аналитик), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), bitriver
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), BitRiver
Аналитик раскрыл смысл игры с рублем, которую ведет Минфин
Аналитик Антонов: покупка Минфином валюты не повлияет на курс рубля