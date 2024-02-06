https://ria.ru/20240206/rossiya-1925660687.html

Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак

Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак - РИА Новости, 06.02.2024

Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак

Пока у России такой президент, ее никому не победить, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:03

2024-02-06T13:03

2024-02-06T13:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

андрей турчак

единая россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пока у России такой президент, ее никому не победить, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. На пленарном заседании форума "Женского движения Единой России" он сказал "несколько слов" о самом главном предстоящем событии "в мировом масштабе" - о выборах президента РФ. "Пока мы едины, пока у нашей страны такой президент, нас никому не победить. Вера должна быть у всех, враг будет разбит и победа будет за нами", - сказал Турчак. Также секретарь генсовета ЕР призвал поучаствовать в выборах и проголосовать очно или электронно в дни голосования и "не оставить свой голос под подушкой". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, андрей турчак, единая россия, владимир путин