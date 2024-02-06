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Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак - РИА Новости, 06.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:03 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rossiya-1925660687.html
Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак
Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак - РИА Новости, 06.02.2024
Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак
Пока у России такой президент, ее никому не победить, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:03
2024-02-06T13:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей турчак
единая россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пока у России такой президент, ее никому не победить, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. На пленарном заседании форума "Женского движения Единой России" он сказал "несколько слов" о самом главном предстоящем событии "в мировом масштабе" - о выборах президента РФ. "Пока мы едины, пока у нашей страны такой президент, нас никому не победить. Вера должна быть у всех, враг будет разбит и победа будет за нами", - сказал Турчак. Также секретарь генсовета ЕР призвал поучаствовать в выборах и проголосовать очно или электронно в дни голосования и "не оставить свой голос под подушкой". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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политика, россия, андрей турчак, единая россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Турчак, Единая Россия, Владимир Путин
Россию с таким президентом никому не победить, заявил Турчак

Турчак: пока у России такой президент, ее никому не победить

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пока у России такой президент, ее никому не победить, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
На пленарном заседании форума "Женского движения Единой России" он сказал "несколько слов" о самом главном предстоящем событии "в мировом масштабе" - о выборах президента РФ.
"Пока мы едины, пока у нашей страны такой президент, нас никому не победить. Вера должна быть у всех, враг будет разбит и победа будет за нами", - сказал Турчак. Также секретарь генсовета ЕР призвал поучаствовать в выборах и проголосовать очно или электронно в дни голосования и "не оставить свой голос под подушкой".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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