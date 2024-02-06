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В Кремле отказались комментировать ситуацию в "Роснано"
В Кремле отказались комментировать ситуацию в "Роснано" - РИА Новости, 06.02.2024
В Кремле отказались комментировать ситуацию в "Роснано"
Компания "Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с её прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:59
2024-02-06T12:59
2024-02-06T12:59
экономика
россия
дмитрий песков
роснано
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания "Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с её прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Опять же, это не совсем прерогатива администрации президента и Кремля - заниматься компанией. Вы знаете, там нелегкие процессы идут. Процессы, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами. Поэтому, опять же, корпоративные процессы — это больше прерогатива правительства", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию в "Роснано".
https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, роснано
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Роснано
В Кремле отказались комментировать ситуацию в "Роснано"
Песков: ситуация в "Роснано" не входит в прерогативу Кремля
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания "Роснано" сейчас проходит через нелегкие процессы, связанные с её прошлым и долгами, но заниматься компанией не прерогатива Кремля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Опять же, это не совсем прерогатива администрации президента и Кремля - заниматься компанией. Вы знаете, там нелегкие процессы идут. Процессы, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами. Поэтому, опять же, корпоративные процессы — это больше прерогатива правительства", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию в "Роснано".
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