https://ria.ru/20240206/rosnano-1925640813.html
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 06.02.2024
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"
"Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:59
2024-02-06T11:59
2024-02-06T11:59
экономика
роснано
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f659deafe8310d84f0d2280b2d50483a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010 года в Зеленограде, материалы дополнительно переданы в правоохранительные органы, сообщила компания РИА Новости. "Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Пластик Лоджик". Об этом говорится на Федресурсе. В свою очередь 31 января компания была ликвидирована из ЕГРЮЛ. "Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - сообщили агентству в "Роснано". Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
https://ria.ru/20231004/rosnano-1900411553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00f2b7cffc23cb88a18b06e5384140ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, роснано, россия
Экономика, Роснано, Россия
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство компании "Пластик Лоджик"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010 года в Зеленограде, материалы дополнительно переданы в правоохранительные органы, сообщила компания РИА Новости.
"Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Пластик Лоджик". Об этом говорится на Федресурсе. В свою очередь 31 января компания была ликвидирована из ЕГРЮЛ.
"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - сообщили агентству в "Роснано".
Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"