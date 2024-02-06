Рейтинг@Mail.ru
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rosnano-1925640813.html
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 06.02.2024
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"
"Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:59
2024-02-06T11:59
экономика
роснано
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f659deafe8310d84f0d2280b2d50483a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010 года в Зеленограде, материалы дополнительно переданы в правоохранительные органы, сообщила компания РИА Новости. "Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Пластик Лоджик". Об этом говорится на Федресурсе. В свою очередь 31 января компания была ликвидирована из ЕГРЮЛ. "Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - сообщили агентству в "Роснано". Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
https://ria.ru/20231004/rosnano-1900411553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00f2b7cffc23cb88a18b06e5384140ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, роснано, россия
Экономика, Роснано, Россия
"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"

"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство компании "Пластик Лоджик"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010 года в Зеленограде, материалы дополнительно переданы в правоохранительные органы, сообщила компания РИА Новости.
"Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Пластик Лоджик". Об этом говорится на Федресурсе. В свою очередь 31 января компания была ликвидирована из ЕГРЮЛ.
"Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - сообщили агентству в "Роснано".
Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о финансовой дыре в "Роснано"
4 октября 2023, 13:02
 
ЭкономикаРоснаноРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала