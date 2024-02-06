https://ria.ru/20240206/rosnano-1925640813.html

"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"

"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик" - РИА Новости, 06.02.2024

"Роснано" подтвердило, что инициировало банкротство ООО "Пластик Лоджик"

"Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:59

2024-02-06T11:59

2024-02-06T11:59

экономика

роснано

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Роснано" инициировало банкротство своей портфельной компании ООО "Пластик Лоджик", занимавшейся производством компьютеров и периферийного оборудования с 2010 года в Зеленограде, материалы дополнительно переданы в правоохранительные органы, сообщила компания РИА Новости. "Роснано" планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО "Пластик Лоджик". Об этом говорится на Федресурсе. В свою очередь 31 января компания была ликвидирована из ЕГРЮЛ. "Инициирование процедуры банкротства ООО "Пластик Лоджик" связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой "Роснано" для возврата первоначальных инвестиций. Материалы о ходе реализации проекта дополнительно переданы в правоохранительные органы в рамках ст. 144 УПК РФ", - сообщили агентству в "Роснано". Отмечается, что мероприятие реализуется в рамках плана работы с инвестиционным проектом и обусловлено требованиями законодательства, а также необходимостью оптимизации налоговых обязательств.

https://ria.ru/20231004/rosnano-1900411553.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, роснано, россия