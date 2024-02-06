https://ria.ru/20240206/rolik-1925630560.html

Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились

Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились - РИА Новости, 06.02.2024

Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились

Девушки, снявшие видео, где они целуются в кафе Краснодара, извинились и добавили, что сняли ролик ради "хайпа" и новых подписчиков, теперь им грозит штраф до... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:27

2024-02-06T11:27

2024-02-06T11:27

происшествия

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Девушки, снявшие видео, где они целуются в кафе Краснодара, извинились и добавили, что сняли ролик ради "хайпа" и новых подписчиков, теперь им грозит штраф до 200 тысяч рублей, следует из релиза и кадров городского УМВД. Ранее в сети появились кадры, на которых две девушки сидят в кафе, предположительно в центре Краснодара, одна другой делает предложение, надевает кольцо, а затем они целуются. В этот момент официант выносит им торт. Правоохранительные органы начали проверку по факту непристойного поведения девушек. "Краснодарская полиция установила личности девушек, которые опубликовали пост в сети интернет с непристойным поведением в общественном месте краевого центра. Девушки раскаиваются и обещают, что такое больше не повторится", - говорится в сообщении. На опубликованных полицией кадрах одна из девушек призналась, что основная цель их ролика - это "хайп" и новые подписчики. Также местная жительница добавила, что они не поддерживают ЛГБТ* и "против этой темы". Обе девушки принесли свои извинения. Отмечается, что на 24-летнюю местную жительницу составлено два административных протокола в соответствии с частью 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), девушке грозит до 200 тысяч рублей административного штрафа. А ее 19-летней подруге также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.* Экстремистское движение, запрещено в России

https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html

краснодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, россия