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Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились - РИА Новости, 06.02.2024
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11:27 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/rolik-1925630560.html
Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились
Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились - РИА Новости, 06.02.2024
Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились
Девушки, снявшие видео, где они целуются в кафе Краснодара, извинились и добавили, что сняли ролик ради "хайпа" и новых подписчиков, теперь им грозит штраф до... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:27
2024-02-06T11:27
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Девушки, снявшие видео, где они целуются в кафе Краснодара, извинились и добавили, что сняли ролик ради "хайпа" и новых подписчиков, теперь им грозит штраф до 200 тысяч рублей, следует из релиза и кадров городского УМВД. Ранее в сети появились кадры, на которых две девушки сидят в кафе, предположительно в центре Краснодара, одна другой делает предложение, надевает кольцо, а затем они целуются. В этот момент официант выносит им торт. Правоохранительные органы начали проверку по факту непристойного поведения девушек. "Краснодарская полиция установила личности девушек, которые опубликовали пост в сети интернет с непристойным поведением в общественном месте краевого центра. Девушки раскаиваются и обещают, что такое больше не повторится", - говорится в сообщении. На опубликованных полицией кадрах одна из девушек призналась, что основная цель их ролика - это "хайп" и новые подписчики. Также местная жительница добавила, что они не поддерживают ЛГБТ* и "против этой темы". Обе девушки принесли свои извинения. Отмечается, что на 24-летнюю местную жительницу составлено два административных протокола в соответствии с частью 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), девушке грозит до 200 тысяч рублей административного штрафа. А ее 19-летней подруге также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.* Экстремистское движение, запрещено в России
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Девушки, снявшие ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре, извинились

Девушки объяснили ролик с поцелуем в кафе в Краснодаре хайпом и извинились

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Девушки, снявшие видео, где они целуются в кафе Краснодара, извинились и добавили, что сняли ролик ради "хайпа" и новых подписчиков, теперь им грозит штраф до 200 тысяч рублей, следует из релиза и кадров городского УМВД.
Ранее в сети появились кадры, на которых две девушки сидят в кафе, предположительно в центре Краснодара, одна другой делает предложение, надевает кольцо, а затем они целуются. В этот момент официант выносит им торт. Правоохранительные органы начали проверку по факту непристойного поведения девушек.
«
"Краснодарская полиция установила личности девушек, которые опубликовали пост в сети интернет с непристойным поведением в общественном месте краевого центра. Девушки раскаиваются и обещают, что такое больше не повторится", - говорится в сообщении.
На опубликованных полицией кадрах одна из девушек призналась, что основная цель их ролика - это "хайп" и новые подписчики. Также местная жительница добавила, что они не поддерживают ЛГБТ* и "против этой темы". Обе девушки принесли свои извинения.
Отмечается, что на 24-летнюю местную жительницу составлено два административных протокола в соответствии с частью 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), девушке грозит до 200 тысяч рублей административного штрафа. А ее 19-летней подруге также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.
* Экстремистское движение, запрещено в России
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ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
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