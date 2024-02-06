https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:39
2024-02-06T09:39
2024-02-06T11:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 09.04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская улица, дом 18", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания."Принятыми мерами в 09.34 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, под обшивкой фасада здания произошло возгорание кабеля на площади 30 погонных метров. Эвакуация посетителей и персонала ТЦ не проводилась.
https://ria.ru/20240201/moskva-1924854307.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера", никто не пострадал
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 09.04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская улица, дом 18", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания.
"Принятыми мерами в 09.34 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, под обшивкой фасада здания произошло возгорание кабеля на площади 30 погонных метров. Эвакуация посетителей и персонала ТЦ не проводилась.
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