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В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 06.02.2024
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09:39 06.02.2024 (обновлено: 11:00 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"
Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:39
2024-02-06T11:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 09.04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская улица, дом 18", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания."Принятыми мерами в 09.34 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, под обшивкой фасада здания произошло возгорание кабеля на площади 30 погонных метров. Эвакуация посетителей и персонала ТЦ не проводилась.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"

В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера", никто не пострадал

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные у торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Москве. 6 февраля 2024
Пожарные у торгово-развлекательного центра Ривьера в Москве. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожарные у торгово-развлекательного центра "Ривьера" в Москве. 6 февраля 2024
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 09.04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская улица, дом 18", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания.
"Принятыми мерами в 09.34 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, под обшивкой фасада здания произошло возгорание кабеля на площади 30 погонных метров. Эвакуация посетителей и персонала ТЦ не проводилась.
Купол над ТЦ Охотный ряд на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"
1 февраля, 16:47
 
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