https://ria.ru/20240206/rivera-1925607698.html

В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"

В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера" - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве горел фасад ТЦ "Ривьера"

Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:39

2024-02-06T09:39

2024-02-06T11:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обшивка фасада торгового центра "Ривьера" загорелась на юге Москвы, пожар удалось оперативно ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 09.04 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Автозаводская улица, дом 18", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание обшивки фасадной части административного здания."Принятыми мерами в 09.34 пожар ликвидирован, пострадавших нет", - добавил представитель ведомства.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, под обшивкой фасада здания произошло возгорание кабеля на площади 30 погонных метров. Эвакуация посетителей и персонала ТЦ не проводилась.

https://ria.ru/20240201/moskva-1924854307.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва