https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год - РИА Новости, 06.02.2024
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:31
2024-02-06T14:31
2024-02-06T15:50
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки экспорта на 2024 год, сообщает центр."С ним экспортно ориентированным предпринимателям будет удобно отслеживать актуальные возможности поддержки, чтобы успевать с подачей заявок и быть в курсе доступных возможностей", - говорится в сообщении.Всего РЭЦ предоставляет 11 мер господдержки экспорта. Самыми востребованными являются субсидии на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленности – отбор заявок на них начинается в марте.В течение всего года можно подать заявку на размещение своей продукции в национальных дегустационных павильонах АПК, которые организует РЭЦ за рубежом. А в настоящее время уже открыт прием заявок на сертификацию продукции АПК и субсидирование обратного выкупа продукции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки экспорта на 2024 год, сообщает центр.
"С ним экспортно ориентированным предпринимателям будет удобно отслеживать актуальные возможности поддержки, чтобы успевать с подачей заявок и быть в курсе доступных возможностей", - говорится в сообщении.
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Всего РЭЦ предоставляет 11 мер господдержки экспорта. Самыми востребованными являются субсидии на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленности – отбор заявок на них начинается в марте.
В течение всего года можно подать заявку на размещение своей продукции в национальных дегустационных павильонах АПК, которые организует РЭЦ
за рубежом. А в настоящее время уже открыт прием заявок на сертификацию продукции АПК и субсидирование обратного выкупа продукции.