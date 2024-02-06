https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html

РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год

РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год - РИА Новости, 06.02.2024

РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:31

2024-02-06T14:31

2024-02-06T15:50

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки экспорта на 2024 год, сообщает центр."С ним экспортно ориентированным предпринимателям будет удобно отслеживать актуальные возможности поддержки, чтобы успевать с подачей заявок и быть в курсе доступных возможностей", - говорится в сообщении.Всего РЭЦ предоставляет 11 мер господдержки экспорта. Самыми востребованными являются субсидии на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленности – отбор заявок на них начинается в марте.В течение всего года можно подать заявку на размещение своей продукции в национальных дегустационных павильонах АПК, которые организует РЭЦ за рубежом. А в настоящее время уже открыт прием заявок на сертификацию продукции АПК и субсидирование обратного выкупа продукции.

https://ria.ru/20240205/rets-1925529947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), твой бизнес – новости