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РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год - РИА Новости, 06.02.2024
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14:31 06.02.2024 (обновлено: 15:50 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/rets-1925692679.html
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год - РИА Новости, 06.02.2024
РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:31
2024-02-06T15:50
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки экспорта на 2024 год, сообщает центр."С ним экспортно ориентированным предпринимателям будет удобно отслеживать актуальные возможности поддержки, чтобы успевать с подачей заявок и быть в курсе доступных возможностей", - говорится в сообщении.Всего РЭЦ предоставляет 11 мер господдержки экспорта. Самыми востребованными являются субсидии на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленности – отбор заявок на них начинается в марте.В течение всего года можно подать заявку на размещение своей продукции в национальных дегустационных павильонах АПК, которые организует РЭЦ за рубежом. А в настоящее время уже открыт прием заявок на сертификацию продукции АПК и субсидирование обратного выкупа продукции.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости

РЭЦ опубликовал календарь мер господдержки экспорта на 2024 год

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) опубликовал в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта" календарь мер государственной поддержки экспорта на 2024 год, сообщает центр.
"С ним экспортно ориентированным предпринимателям будет удобно отслеживать актуальные возможности поддержки, чтобы успевать с подачей заявок и быть в курсе доступных возможностей", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ
Вчера, 17:42
Всего РЭЦ предоставляет 11 мер господдержки экспорта. Самыми востребованными являются субсидии на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленности – отбор заявок на них начинается в марте.
В течение всего года можно подать заявку на размещение своей продукции в национальных дегустационных павильонах АПК, которые организует РЭЦ за рубежом. А в настоящее время уже открыт прием заявок на сертификацию продукции АПК и субсидирование обратного выкупа продукции.
 
Твой бизнесЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Твой бизнес – новости
 
 
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